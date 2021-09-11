Руководство Шумерли поздравляет с Днём города!

Уважаемые горожане!

Сегодня мы отмечаем 105-летний юбилей нашего города.

У Шумерли интересная история становления, но история не бывает без современности.



Сегодня мы являемся современниками города, и именно мы создаем будущее Шумерли, и именно наши дела останутся в её истории.



Город – понятие не абстрактное. Он состоит из своих жителей, и каждый из нас представляет его значимую часть.



Давайте любить свой город, как любим себя, любим своих близких. И только в этом случае наш город будет самым лучшим, самым родным для нас местом на планете.

С праздником, уважаемые шумерлинцы, всего нам самого доброго!



Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.