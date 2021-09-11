Руководство Шумерли поздравляет с Днём города!

Уважаемые горожане!
Сегодня мы отмечаем 105-летний юбилей нашего города.
У Шумерли интересная история становления, но история не бывает без современности.
Сегодня мы являемся современниками города, и именно мы создаем будущее Шумерли, и именно наши дела останутся в её истории.
Город – понятие не абстрактное. Он состоит из своих жителей, и каждый из нас представляет его значимую часть.
Давайте любить свой город, как любим себя, любим своих близких. И только в этом случае наш город будет самым лучшим, самым родным для нас местом на планете.
С праздником, уважаемые шумерлинцы, всего нам самого доброго!
Глава города Шумерли С. Яргунин,
глава администрации города Шумерли В. Шигашев.
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