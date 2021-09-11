Поздравление со 105-летием Шумерли!

Уважаемые шумерлинцы, работники и ветераны
АО «Комбинат автомобильных фургонов»!
Примите самые искренние и сердечные поздравления со 105-летием Шумерли!
Это большое и важное событие для всех нас. это общий праздник всех горожан, которые вложили в нынешний облик Шумерли свой труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции старших поколений.
За короткий период из небольшого рабочего поселка вырос современный город с развитой социально-экономической инфраструктурой и богатыми традициями. Однако неизменным осталось одно – мы все любим наш город, гордимся его историей, восхищаемся его красотой и самобытностью. Мы ежедневно вносим свой вклад в жизнь и будущее Шумерли. Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родного города, созидал на его благо.
В день нашего общего юбилея желаю всем шумерлинцам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра! Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родного города!
Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.
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