Поздравление со 105-летием Шумерли!

Уважаемые шумерлинцы, работники и ветераны

АО «Комбинат автомобильных фургонов»!

Примите самые искренние и сердечные поздравления со 105-летием Шумерли!



Это большое и важное событие для всех нас. это общий праздник всех горожан, которые вложили в нынешний облик Шумерли свой труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции старших поколений.

За короткий период из небольшого рабочего поселка вырос современный город с развитой социально-экономической инфраструктурой и богатыми традициями. Однако неизменным осталось одно – мы все любим наш город, гордимся его историей, восхищаемся его красотой и самобытностью. Мы ежедневно вносим свой вклад в жизнь и будущее Шумерли. Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родного города, созидал на его благо.



В день нашего общего юбилея желаю всем шумерлинцам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра! Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родного города!



Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.