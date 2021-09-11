Поздравление Главы Чувашии со 105-летием Шумерли

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 105-летием города Шумерли!



Шумерля – динамично развивающийся город, чей промышленный потенциал известен далеко за пределами Чувашской Республики.

Здесь интенсивно реализуется ряд федеральных и республиканских программ, направленных на укрепление экономики и социальной сферы. Только в этом году межбюджетные трансферты из республиканского бюджета на развитие Шумерли составили более полумиллиарда рублей.



В городе реализуются проекты по благоустройству общественных пространств, по строительству, ремонту жилья и объектов соцкультбыта, по реконструкции дорог и дворовых территорий, по укреплению материально-технической базы учреждений образования, идет процесс модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства.



С каждым годом Шумерля становится всё привлекательнее и комфортнее для жизни. Существенно изменить к лучшему городской облик поможет грант в размере 70 млн рублей на благоустройство центрального парка культуры и отдыха, который Шумерля в этом году выиграла во всероссийском конкурсе.

Важно не останавливаться на достигнутом и продолжать стремиться к покорению новых вершин. Уверен, что шумерлинцы своим усердным трудом будут способствовать процветанию любимого города, вместе сделают его уютней и красивей.



Искренне желаю вам всегда оставаться подлинными хозяевами своего города – рачительными, заботливыми и неравнодушными. Гордитесь прошлым, созидайте настоящее, думайте о будущем! Любите Шумерлю, Чувашскую Республику, вписывайте в их историю свои имена!

Желаю вам здоровья, праздничного настроения, энергии и оптимизма для славных дел и новых свершений, мира, добра, счастья и благополучия!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.