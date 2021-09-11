Глава Чувашии принял участие в церемонии награждения шумерлинцев

В полдень на центральной площади города Шумерли состоялось официальное открытие Дня города с участием Главы Чувашии Олега Николаева и других почетных гостей.

В этом году со дня основания Шумерли исполнилось 105 лет. Для истории это достаточно короткий период, но если посмотреть на эту дату сквозь призму человеческих судеб, которые соприкасались с Шумерлей, то это по-настоящему ощутимый период. Об этом в своем выступлении говорил и глава города Сергей Яргунин. Поздравляя шумерлинцев, он также вспомнил важные события в истории города, поблагодарил ветеранов, ковавших Победу в 40-е годы, и выразил уверенность в том, что у города большое будущее.

Присоединяясь к поздравлениям, глава администрации Валерий Шигашев поблагодарил всех шумерлинцев, руководство республики, сотрудников администрации и депутатов за совместное возрождение и развитие города. Он отметил, что большие дела делаются только совместно и пожелал, чтобы дальнейшее деловое сотрудничество помогло городу воплотить в жизнь самые смелые планы.

Глава Чувашии в своей приветственной речи остановился на положительных изменениях, произошедших в Шумерле буквально за последний год. «Эти изменения, которых нам удалось добиться, нас вдохновляют и мотивируют двигаться дальше более уверенно, амбициозно и целеустремленно. Те планы, которые есть на сегодняшний день, планы, которые не просто в виде мыслей и мечтаний, а вполне озязаемые, и их можно увидеть на бумаге, позволяют говорить нам о том, что через 3 года Шумерля может полностью преобразиться», — отметил Олег Николаев. Он также подчеркнул, что буквально со следующего года в городе планируется начать масштабную реконструкцию тепловых сетей, уже в течение года найти решение модернизации водоснабжения Шумерли. Но главная задача, по славам руководителя региона, — это обеспечение современными стандартами образования подрастающее поколение и создание в городе новых рабочих мест, на которых будет интересно работать и развиваться.

Украшением праздника стала церемония награждения. Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» присвоено Елене Мартыновой — зам директора по социальной работе ШКЦСОН. Знаком материнской славы «Анне» награждена мама пятерых детей Татьяна Мотова. За самоотверженный труд при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей памятной медалью, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, награждены Вера Макаркина и Анна Сулимова (награду получила правнучка).

В числе награждаемых этой медалью были также люди, внесшие значительный вклад в организацию мероприятий, посвященных этому году, в сохранение памяти о трудовом подвиге строителей оборонительных рубежей. Это — Виктор Ласс, Людмила Лермонтова и Дарья Магулина. Разных наград удостоились и другие шумерлинцы.

Кульминацией торжества стало чествование Почетного гражданина города Шумерли Владислава Садырги, отметившего, что эта награда не только его заслуга, но и тех, кто на протяжении многих лет работал вместе с ним во благо города.

Т. Александрова.