В юбилейный День города Шумерлю посетил Олег Николаев

11 сентября 105-ый день рождения Шумерли с горожанами прибыли разделить Глава Чувашии Олег Николаев, заместители председателя Правительства республики, министры Павел Данилов, Алла Салаева, депутаты разного уровня. До торжественного мероприятия на центральной площади города они побывали на ряде объектов.

В доме № 34 по улице МОПРа этого дня ждали. Хозяева, супруги Касаткины, воспитывающие ребенка-инвалида, много лет воевали за комфортные условия проживания, в частности, за газификацию новостроек района ИЖС «Кирпичка», обращались и к Главе Чувашии, и к Президенту страны во время «прямых линий». И вот сегодня в их дом пришел природный газ. Это стало возможным благодаря оперативному вхождению республики в программу догазификации. «Наша Чувашская Республика среди всех регионов считается достаточно газифицированным регионом благодаря той слаженной работе, которую республика вела много лет совместно с Газпромом, — отметил в своем выступлении Олег Николаев. – Но при этом примерно 63 тысячи домовладений в населенных пунктах пока еще не имеют голубого топлива. Они не раз обращались с данной проблемой …Хотя программа массово стартует со следующего года, уже в этом году появляется возможность поддержать особо волнующие население темы, и вот сегодня мы являемся свидетелями такого решения». Согласно принятому по предложению Президента России федеральному закону расходы по проведению газовой трубы до забора взял на себя региональный газовый оператор, жителям же останется только провести газ по своему участку непосредственно к дому. Буквально на днях специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в Шумерле завершили прокладку сетей газоснабжения в микрорайоне «Кирпичка», так что газификация частных домовладений здесь не за горами. Генеральный директор компании «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов рассказал о работе на объекте в Шумерле, поблагодарил сотрудников компании за профессионализм, оперативность, за нелегкий труд в зной и дождь, а также обратился к жителям города с просьбой ускориться с подачей заявок на догазификацию.

После того, как под аплодисменты вентиль газовой трубы был открыт, Касаткины пригласили гостей в дом, где общение продолжилось за чаепитием. Помимо газа, семья шумерлинцев получила и другие подарки от газовиков – торт в виде газовой конфорки, картину и плед.

Следующим объектом в графике рабочей поездки Главы Чувашии стал сквер микрорайона «Камчатка» у дома № 84 по ул. Ленина. Работы тут еще буду вестись примерно пару недель, как рассказали сотрудники городской администрации, но уже сейчас понятно, как похорошеет эта общественная территория. Благоустройство на сумму порядка 9 млн рублей ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Осматривая тематические площадки сквера, Олег Николаев подчеркнул важность привлечения к благоустройству самих жителей, чтобы воспитать в них ответственность за общее имущество. Тогда и площадки, и скверы, и парк будут радовать многие годы.

О том, каким рачительным и дальновидным хозяином своего города может стать каждый шумерлинец, напомнило другое торжественное событие – открытие площади перед ДК «Восход», которой присвоено имя А.Т. Речнова — первого председателя городского исполкома, заложившего основу городского хозяйства и инфраструктуры. Эта территория была выбрана горожанами для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» и в год 100-летия со дня рождения Почетного гражданина Шумерли обрела второе дыхание, став современным уголком отдыха. А право перерезать красную ленточку было предоставлено современной молодежи из школы № 1.

И это не последнее преображение Шумерли, ведь в 2022 году начнутся работы в городском парке, проект благоустройства которого недавно стал победителем федерального конкурса и выиграл грант в сумме 70 млн рублей. Глава Чувашии и сопровождавшие его лица в ходе экскурсии по парку ознакомились с сегодняшним его состоянием и с проектом будущего благоустройства.



Н. Игнатьева.