В рамках Дня города состоялась церемония вручения именных стипендий главы администрации г. Шумерли и свидетельств о получении спортивной премии «Спортивные надежды».

Назначение именных стипендий в размере 500 рублей в месяц производится на весь учебный год — с 1 сентября по 31 августа. Ежегодно она присуждается 15 обучающимся образовательных учреждений.

В этом году стипендии удостоились учащиеся гимназии № 8 Анастасия Бородавина, Роман Надеждин, Максим Иванов и Наталья Кочнева; школы № 3 — Анна Суркова и Артем Зарубин, школы № 2 - Дарья Пронина и Александр Якунин, школы № 6 — Федор Баторшин и Ксения Софронова. Также стипендиатами стали обучающиеся ДШИ № 1 Александра Милина, Анна Чебутаева и Андрей Сергеев, воспитанники Центра детского творчества Полина Осипова и ДЮСШ «Олимп» — Семен Федулов.

Они поднимались на сцену под аплодисменты собравшихся и чувствовали поддержку и одобрение зрителей.

В канун Дня города традиционно присуждаются и разовые спортивные премии наиболее отличившимся юным спортсменам, обучающимся в учреждениях допобразования физкультурно-спортивной направленности. Исключением не стал и этот год — премии «Спортивные надежды города Шумерли» были назначены пятнадцати юным спортсменам. В их число вошли обучающиеся ДЮСШ «Олимп» Кристина Муляева (волейбол), Семен Мареев (тяжелая атлетика), Дарья Павлова (фитнес-аэробика), Дарья Комарова (спортивная аэробика), Александр Борисов (плавание), Ксения Макеева (баскетбол), Евгений Башаргин (всестилевое каратэ); детско-юношеской спортивной школы — Данила Тимофеев (футбол), Сергей Алексеев (легкая атлетика), Никита Маженский (бокс), Ксения Лукина (лыжные гонки), Александр Яргин (футбол), Анастасия Ушкова (легкая атлетика) и Центра детского творчества — Светлана Трофимова (шахматы) и Николай Галес (отделение адаптивной физкультуры).

Несомненно – все ребята заслужили свои награды! В этот торжественный день их поздравил глава города Шумерли Сергей Яргунин.

Т. Александрова.