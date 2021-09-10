ЦУР и Чебоксарский кооперативный институт договорились о сотрудничестве

Стороны обсудили перспективные направления взаимодействия. Во встрече приняли участие начальник управления по работе с Приволжским федеральным округом АНО «Диалог Регионы» Руслан Шеремета, руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева, ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев.





Приоритетные направления сотрудничества: диджитализация, образовательная и проектная деятельность, проведение социологических исследований, медиасопровождение деятельности вуза.



Запланировано участие специалистов Центра управления регионом в конференциях, вебинарах, тренингах, конгрессах, форумах, «круглых столах» и других мероприятиях.



«В рамках сотрудничества также пройдут семинары и практические занятия с привлечением экспертов Центра управления регионом и научно-педагогического коллектива института. Взаимодействие позволит нам обмениваться опытом и наращивать компетенции», — отмечает руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.





Эксперты ЦУР поделятся с коллегами и студентами знаниями в области SMM-продвижения, брендинга, аналитики и мониторинга, работы с информационными и репутационными рисками, цифрового этикета, создания контента для соцсетей.





Студенты смогут получить ценные знания, проходить стажировки и даже войти в кадровый резерв для трудоустройства в ЦУР.



«Развитие цифровизации открывает колоссальные возможности для сбора и анализа информации, прогнозирования и стратегического планирования. Освоение новых технологий работы с большими данными, овладение навыками работы в сфере интернет-коммуникаций очень важно для подготовки современных, квалифицированных специалистов», — отметил начальник управления по работе с ПФО АНО «Диалог Регионы» Руслан Шеремета.

«Совместные научно-образовательные мероприятия студенчества и опытных специалистов-практиков ЦУР в сфере цифровой рекламы и медиа-индустрии, менеджмента организации бизнеса и маркетинга станут хорошей точкой роста для развития молодых специалистов, а также позволят организовать обмен опытом между теоретиками и практиками», — подчеркнул ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев.