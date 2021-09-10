Судебные приставы присоединились ко всероссийскому рейду

В преддверии начала нового учебного года во всех структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике прошло массовое рейдовое мероприятие, направленное на активизацию взыскания алиментных платежей.



Сотрудниками службы принудительного исполнения было проверено около 600 адресов проживания злостных неплательщиков алиментов. Удалось взыскать порядка 300 тысяч рублей, наложено 20 арестов на имущество должников на сумму более 1 миллиона рублей. Судебные приставы-исполнители составили 12 протоколов по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», 4 человека привлечены к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». 62 жителям Чувашии вручены процессуальные документы: требования и объяснения.



Напоминаем, что в случае неуплаты гражданином алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в течение двух и более месяцев к нему применяются меры административного наказания по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов, административный арест на срок от 10 до 15 суток либо наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере 20 тысяч рублей. В последующем после привлечения должника к административной ответственности, если он не производит оплату алиментов, к нему применяются меры уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 157 УК РФ. Наказание, предусмотренное данной статьей, — это исправительные работы на срок до одного года либо принудительные работы на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.



УФССП России по Чувашии.