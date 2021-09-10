Поисковики собрались на рубеже

В минувшие выходные гостями поискового отряда «Поиск» школы № 3 стали руководители и члены 14 поисковых отрядов Чувашской Республики, Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чувашии, корреспондент ГТРК «Чувашия» и другие участники 2-дневного выездного семинара, целью которого стало исследование сохранившихся фрагментов Сурского оборонительного рубежа и обмен опытом работы по исследованию трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Организаторами мероприятия стали региональное отделение Поискового движения России по Чувашской Республике и Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард».

Шумерлинская часть семинара для поисковиков началась с посещения могил павших и умерших защитников Отечества.

Минутой молчания они почтили память руководителей союзного авиационного завода № 471, погибших в авиакатастрофе в октябре 1943 г., посетили могилу полного кавалера Георгиевских крестов П.И. Тихонова, возложили цветы на могилу умерших в местном эвакогоспитале воинов.



Затем поисковики со всей республики побывали в шумерлинском музее под открытым небом «Сурский рубеж». Для участников семинара провели экскурсию член Союза чувашских краеведов, поисковик Анатолий Пояндаев и командир поискового отряда «Поиск» Виктор Ласс.



А дальнейший маршрут лежал в Порецкий район, где участники семинара посетили Парк Победы и величавый песчаный обрыв Красный Яр.



Источник: ПО «Поиск».