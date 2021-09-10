Моя Шумерля

Так мы назвали редакционный конкурс в рамках реализации социально значимого проекта «Малый город с большой душой» и в преддверии Дня города.



Участниками конкурса стали горожане дошкольного возраста, приславшие нам свои рисунки. Главное, что требовалось от детворы, – отобразить любовь к родному городу, к его самым интересным местам и объектам.

На призыв редакции откликнулись более 20 ребят. Их работы жюри конкурса оценивало в двух возрастных категориях. Победителями стали: в категории от 5 до 7 лет — рисунок «Мы помним, мы гордимся» Димы Саратовского из д/с «Родничок» (руководитель – А.В. Саратовская); в категории до 5 лет – рисунок «На берегах светлой Суры» Ани Морозовой из д/с № 19 (руководитель — С. Плисова). Юные художники будут отмечены призами и дипломами победителей. Но и все другие участники не останутся без поощрительных призов и сертификатов.



Ждём руководителей в редакции за наградами с 14 сентября.







Редакция газеты «Вперёд».