Шумерлинские пенсионеры продолжают получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Большинству из них пенсия зачисляется на счета в банках, куда уже перечислена эта выплата.

Граждане, получающие пенсию через Почту России, получают выплаты в тот же день, что и пенсию.

6 сентября вместе с почтальонкой Татьяной Семьяниной мы побывали в гостях у шумерлинских пенсионерок. Получая выплату, пожилые выразили благодарность государству

за такой приятный сентябрьский подарок.

Людмила Степановна Гусева, 83 года:

В Шумерлю мы переехали в 1971 году. А родом я из Горьковской области. Работать начала в родном колхозе: когда сажали первый год кукурузу, меня назначили звеньевой. Вышла замуж и мы с мужем поехали в Казахстан, затем пожили в Кургане. В Шумерле 28 лет проработала санитаркой в детской больнице.

Нам, пожилым, в радость видеть успехи детей и внуков, в радость им помогать. Внук строит дом. Мне приятно внести свою маленькую лепту в это непростое дело.

А моя отрада – правнучка Любава. Ради этого и стоило жить — чтобы увидеть эту нашу звездочку.

Галина Владимировна Лушина, 74 года:

Вся моя трудовая деятельность связана с комбинатом автофургонов. Там я проработала 32 года, наравне с мужчинами стояла за станком — была токарем. Вот уже около 20 лет нахожусь на заслуженном отдыхе. Вместе с мужем вырастили двух сыновей. Единовременную выплату, конечно же, приняла с радостью. Она для меня — ощутимая поддержка.

Мария Ивановна Соланова, 88 лет:

Я родом из села Большие Алгаши. Всю жизнь проработала в колхозе, а в город переехала с 9-летним сыном уже после выхода на пенсию, поближе ко взрослой дочери. Помогала ей растить детей, присматривала за маленькими внуками, занималась огородом. Материнское сердце всегда болеет за детей, несмотря на то, маленькие они или взрослые. И сейчас стараюсь оказывать им посильную, уже только финансовую, помощь. А они окружают меня заботой и вниманием. Что нам еще нужно?

Ну а «путинскими» деньгами хочу порадовать внучку с правнучкой.

Елизавета Александровна Манышева, 86 лет:

Мой трудовой путь в Шумерле начался с СУ-8. Выучившись в кооперативном техникуме на бухгалтера, по направлению поехала в Алтайский край. Через два года моей матери оказался нужен уход, и по справке из больницы мне разрешили вернуться в родной город. Тут я и устроилась в СУ-8 табельщицей. За 17 лет работы от счетовода дошла до главного бухгалтера. Следующие страницы моей биографии – строительно-монтажное предприятие и Шумерлинский мясокомбинат, откуда я и ушла на заслуженный отдых, проработав в нем 17 лет. Мой общий стаж трудовой деятельности – 43 года. Я счастливая мама и бабушка. У меня сын и дочь, 4 внучки и 2 внука, 3 правнучки.

Ну, а судьба 10 тысяч уже определена – отдам ребяткам.

Марина Ветликова.