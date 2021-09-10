Доска почета меняет своё лицо

Сегодня в Центре детского творчества состоялось чествование шумерлинцев, чьи фамилии и фотографии занесены на городскую Доску почета. Несколько десятков кандидатур было представлено от предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовых форм, от общественных объединений. И 28 из них удостоились чести быть занесенными на Доску почета. Они разные — по возрасту, роду деятельности, жизненным взглядам, и каждый своим трудом внёс вклад в социально-экономическое развитие Шумерли. Кто — яркими победами, кто — незаметным, но каждодневным подвигом.

























