Дары осени для ребятни

Чувашская энергосбытовая компания подарила воспитанникам Шумерлинского центра

для детей-сирот праздник

Дружба взрослых и детей начинается с добра. А дружба Чувашской энергосбытовой компании и Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (бывшего детского дома «Елочка») началась с благотворительной акции. В этом году энергетики Чувашии подготовили праздник к новому учебному году при поддержке ООО «Трансэнергопром».

По сложившейся традиции поздравить ребят с началом нового учебного года энергетики прибыли не с пустыми руками. На собственные деньги купили дары осени – фрукты и ягоды, а компания «Трансэнергопром» подарила сладости и стиральную машину, в которой так нуждался центр.



В настоящее время в центре проживает 31 ребенок. Ребята всегда с нетерпением ждут гостей. Каждый раз они готовят концерт, рассказывают о своих успехах, делятся планами на будущее. А исполнительного директора ЧЭСК Александра Гончарова уже узнают и не перестают благодарить.



«Подобные встречи очень много значат для ребят. Они их ждут, ждут нового общения, знают, что к ним пришли добрые люди. У ребят расширяется круг общения, они узнают что-то новое и интересное и, конечно, радуются подаркам, которые привозят энергетики. Ребята получили не только подарки, но и душевное тепло, которое им так необходимо! Любовь и добро надолго останутся в их сердцах», — рассказала директор центра Татьяна Цапина.



Источник: ЧЭСК.