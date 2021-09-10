На днях в гимназии № 8 торжественно презентовали Центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста», который открылся в рамках реализации федерального проекта «Современная школа».

В презентации центра приняли участие заместитель главы администрации города – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики И.В. Сасакина, депутаты городского Собрания С.Н. Демьянов, Ю.Н. Калугин, Н.Н. Егоров, представители бизнес-сообщества и родительская общественность. Гости гимназии тепло поздравили педагогический коллектив, обучающихся с замечательным событием, пожелали ребятам высоких результатов в проектно-исследовательской деятельности, всему коллективу гимназии — творческих успехов.



Присутствовавшим в зале открылось яркое театрализованное выступление в честь старта «Точки роста», затем гости посетили мастер-классы, подготовленные педагогами гимназии Е.П. Ванифатовой, В.Н. Ванеевой, Н.В. Ковалив, В.Э. Чеблуковым с применением оборудования цифровых лабораторий по химии, биологии, физиологии, экологии, физике. Старшеклассники – участники мастер-классов — наглядно продемонстрировали работу цифровых датчиков во время экспериментов, рассказали о своих достижениях в проектной и научно-исследовательской деятельности и поделились своими планами на использование оборудования «Точки роста» для исследовательских проектов. В завершении мероприятия депутаты С.Н. Демьянов и Ю.Н. Калугин дали старшеклассникам советы по выбору будущей профессии, пожелали трудолюбия, настойчивости в достижении поставленных целей.



Центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в гимназии начал свою работу. Вперёд, к новым открытиям!



Гимназия № 8.