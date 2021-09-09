11 сентября Чувашия присоединится к Всероссийской акции «Культурная суббота»

Для жителей и гостей республики состоятся онлайн-чтения стихотворений на разных языках народов России, выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, игры, презентации, концертные программы, театрально-зрелищные мероприятия.

Старт акции будет дан Чувашской республиканской библиотекой имени Л.Н. Толстого. В 10.00 здесь заработает образовательная площадка по ориентированию и мобильности незрячих людей в пространстве «Путешествие в темноте».

В 11.00 начнет свою работу благотворительный театральный перфоманс «ТЕАТР+» и открытие 77-го театрального сезона Экспериментального театра в г. Новочебоксарск. Посетители смогут ознакомиться практически со всеми цехами театра, изучить работу режиссера, научиться актерскому мастерству и основам грима. Им расскажут о различных театральных жанрах, а также дадут возможность наблюдать и непосредственно участвовать в процессе создания спектакля. В 13.00 состоится показ спектакля «Курочка Ряба или Сказка о простом счастье и золотом несчастье».

Основные мероприятия акции «Краски осени» начнутся в 11.00. Для людей старшего возраста в Театре юного зрителя им. М. Сеспеля в это время начнется бесплатный показ фильма «Небесная команда.

На площадке перед Республиканским центром народного творчества «ДК тракторостроителей» состоится концерт «Краски осени».

В Дорисс-парке с яркой концертной программой выступят перед жителями и гостями столицы артисты Чувашской государственной филармонии.

В актовом зале Дома дружбы народов в солисты Чувашгосансамбля представят концертную программу, посвященную открытию детской вокально-хореографической студии.

Национальная библиотека Чувашской Республики совместно с Чувашской государственной академической симфонической капеллой с 11.00 до 12.00 ждут всех желающих на перфоманс «Музыка и поэзия осени». Прозвучат песни в исполнении артистов хора капеллы и стихи в исполнении чувашских поэтов: Светланы Азамат, Лидии Филипповой, Альбины Юрату, Александра Шпаннагеля, Владимира Мишшана, Светланы Гордеевой.

А в исполнении хора симфонической капеллы прозвучат произведения чувашских композиторов: «Ҫамрӑксен юрри» Ф. Лукина, «Вӑрман витӗр» чувашская народная песня в обработке Ф. Павлова, «Вӗҫ, вӗҫ куккук» Орлов-Шузьм А., слова народные, «Лутраях та шӗшкӗ» Ф. Васильева.

11 сентября в 11.00 на страницах социальных сетей Вконтакте и Instagram пройдет прямой эфир по чтению стихотворений на родном языке с участием артистов театра.

В 18.00 Русский драмтеатр приглашает ветеранов труда г. Чебоксары на спектакль «Тайны семьи Рейвенскрофт» по произведению Дона Нигро. Просмотр этого захватывающего детектива подарит самые приятные эмоции и позволит зрителям прекрасно провести субботний вечер.

В Социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста в 17.00 состоится концерт артистов театра оперы и балета «Для вас, ветераны».

Чувашская республиканская детско-юношеской библиотека приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу лирики, присоединившись к онлайн-марафону чтений «Поэтическая Чувашия» и поэтическому видео-нон-стопу «Под листьев золотистый цвет». В онлайн-формате библиотекари прочитают лучшие произведения чувашских поэтов, а также стихотворения об осени, написанные классиками русской литературы. Видео-ролики будут размещены на страницах библиотеки в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук с хештегами #культурнаясуббота #культурадляшкольников.

В 11.00 на сайте и страницах социальных сетей Чувашского драматического театра пройдет прямой эфир по чтению стихотворений и монологов на языках народов России с участием артистов театра и их детей. В 14.00 для всех желающих будет организован показ спектакля «Женись, сынок, женись».

С 10.00 до 18.00 музеи Чувашии организуют для своих посетителей акцию «Музейный выходной».

В рамках акции культурно-досуговые учреждения районов Чувашии представят увлекательную и насыщенную программу: выставки мастеров ДПИ, мастер-классы из природных материалов «Красивое рядом», выставки-ярмарки «Краски осени», литературные часы «Прекрасная пора», концертные программы с участием самодеятельных художественных творческих коллективов.