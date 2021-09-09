Ко Дню города открылась еще одна детская площадка

Мероприятия, посвященные Дню города Шумерли, продолжаются. Сегодня, 9 сентября, во дворе дома № 2 по ул. Маршала Жукова состоялось торжественное открытие детской площадки.

С наступающим Днем города и со значимым событием собравшихся поздравили глава г. Шумерли Сергей Яргунин и депутат городского Собрания депутатов Лилия Егорова. В торжественном разрезании ленточки приняли участие и жильцы дома.

Замечательным подарком для детворы стали игры и развлечения с веселыми клоунами. Праздничную атмосферу также создавали выступления чебоксарской кавер-группы «Дядя Федор».

Т. Александрова.