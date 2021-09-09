Все школы Чувашии включились в реализацию программ воспитания

Теперь в каждой школе республики есть воспитательная программа, которая поможет детям развиваться как личностям, сообщается в газете «Советская Чувашия».

С сентября за школами на законодательном уровне закреплена воспитательная функция. Идею активно лоббировала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка и многодетная мать Анна Кузнецова. В июле 2020 года законопроект подписал Владимир Путин.

Фактически речь идет о нормативном возвращении воспитательной функции в школы. Теперь ее официально закрепляют не только за семьей, но и системой образования.

Ранее детский омбудсмен заявляла, тема воспитания обозначена Президентом как федеральная задача. В этой связи необходимо инициировать и принять программу по модернизации воспитательной деятельности с участием всех заинтересованных ведомств.

По ее словам, план воспитательной работы должен быть многокомпонентным. Школа, семья, сфера допобразования, вопросы культурно-эстетического и спортивного развития должны выстраиваться в гармоничную систему, направленную на развитие личности ребенка.

Образование – важный, но отнюдь не единственный аспект процесса развития и становления личности. Именно поэтому важно подключать еще ресурсы спорта, театра и кино, а также дополнительного образования, подчеркнула Кузнецова.