Елена Шмелева предложила создать новую модель аспирантуры

Молодые учёные должны получить возможность реализовать свой потенциал, свободно проводить исследования – это поможет популяризировать науку.

«Новая модель должна предполагать более высокую мобильность учёных — как внутри России, так и международную. Новые федеральные государственные требования, при нашем участии в их разработке, должны дать возможность реализовывать программы аспирантуры несколькими научными, образовательными организациями. Это повысит интерес молодежи к научной деятельности», — такое мнение руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева озвучила в ходе встречи с молодыми учеными Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в Санкт-Петербурге.

С мнением руководителя «Сириуса» согласна педагогическая общественность Чувашии. Председатель Совета ректоров Чувашской Республики, ректор Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андрей Александров считает, что увеличение количества молодых людей, проявляющих интерес к научной работе и решивших посвятить себя науке, — одна из ключевых задач системы высшего образования.

«Если новые федеральные государственные требования (ФГТ) по подготовке аспирантов способны ее решить хотя бы частично, меня как ректора это только порадует. Науке не хватает молодых, решительных, инициативных ребят, способных мыслить на перспективу и не ограничивать свое сознание условностями и рамками. И, конечно, именно представители научного сообщества лучше всех остальных знают, какими должны быть эти требования, чтобы соответствовать задачам, в том числе научной и академической мобильности. Потому подробное обсуждение ФГТ с аксакалами научного мира совершенно необходимо», — подчеркнул Андрей Александров.

Елена Шмелева также считает, что крайне важно добиться снижения бюрократической нагрузки на научных сотрудников, чтобы ученые могли больше времени уделять своим исследованиям.

Сейчас конкурсная процедура предусматривает, что деньги на проведение различного рода исследований поступают ближе к концу года, отчитаться по ним нужно также до конца года. Это значительно снижает эффективность работы, отвлекает ученых от своей основной деятельности.

«Нужно изменить порядок проведения конкурсов на научные исследования. Проводить их либо в первом полугодии текущего года, либо, если необходимо провести их в конце года, сдвигать сроки предоставления отчетности на следующий год. Мы должны снизить бюрократическую нагрузку на наших ученых и исследователей, это напрямую связано с эффективностью их основной, научной деятельности», — считает руководитель «Сириуса».