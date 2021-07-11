Поздравление Главы Чувашии с Днём российской почты

Уважаемые работники почтовой связи и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем российской почты!

В современном мире почтовая связь остается одним из наиболее массовых и надежных средств коммуникации. Система почтовой связи непрерывно совершенствуется. Внедряются современные цифровые технологии, передовые высокотехнологичные методы работы, модернизируется инфраструктура, расширяется перечень услуг, повышается их качество и доступность.

Уважаемые работники почтовой связи! Хочется отметить весомый вклад каждого из вас в развитие отрасли. Вас отличает профессионализм, ответственность и преданность делу, внимание и чуткость к ближнему. Спасибо за ваш труд и верность профессии. Низкий поклон ветеранам отрасли.

Желаю вам дальнейших успехов, здоровья, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев.