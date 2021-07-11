Об этом Глава Чувашии Олег Николаев заявил в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства.

Водоснабжение городов и районов республики было обозначено приоритетом еще при формировании регионального бюджета 2021 года: на строительство, реконструкцию, проектирование объектов водоснабжения, а также на капремонт водонапорных башен и водозаборных скважин предусмотрено порядка 937 млн рублей. Из них в рамках республиканской адресной инвестиционной программы – 834 млн рублей. Для сравнения, в 2020 году в РАИПе на объекты водоснабжения было выделено лишь 18,2 млн рублей.

Глава Чувашии Олег Николаев заверил, что, учитывая остроту проблемы, в этом году будут поддержаны все проекты инициативного бюджетирования в области водоснабжения, которые поданы на дополнительный конкурсный отбор. Поддержат также ремонт водонапорных башен.



В рамках инициативного бюджетирования в этом году уже реализуется 71 проект по ремонту объектов водоснабжения на 88,9 млн рублей. На дополнительный конкурсный отбор, проведенный в связи с многочисленными обращениями администраций муниципальных районов, поступило еще 52 проекта водоснабжения на сумму 44,1 млн рублей. Из них 16 проектов на сумму 16,7 млн рублей профинансируют за счет экономии средств, которая образовалась по результатам электронных аукционов. На реализацию остальных 36 проектов потребуется дополнительные средства в сумме 27,4 млн рублей. Кроме того, с 2020 года в рамках Указа Главы Чувашской Республики «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» проводится ремонт башен (скважин). В этом году одобрено 99 заявок из 157 представленных.



По проектам инициативного бюджетирования по линии Минсельхоза дополнительная потребность составляет 27,4 млн рублей, по проекта капремонта источников водоснабжения по линии Минстроя дополнительно необходимо 29 млн рублей.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

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Проблема регионального масштаба

Как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике, эксперты регионального отделения направили в Минстрой Чувашии список населенных пунктов, в которых есть системные проблемы с водоснабжением. Жалобы на недостаточное количество или полное отсутствие качественной питьевой воды поступили от жителей 13 районов.



«Как мы заметили, проблемы, копившиеся в течение многих лет, обнаруживают себя в неподходящий момент, например, в самые морозные дни зимы либо в самые жаркие дни лета. Сейчас властям следует выработать и принять меры по организации реально и бесперебойно действующей системы водоснабжения на территории республики. И это не считая вопроса по обеспечению резервным водоснабжением Чебоксар и Новочебоксарска», – поясняет эксперт ОНФ в Чувашии, гидрогеолог Вячеслав Николаев.



Всего в реестре, который активисты ОНФ в Чувашии направили региональным властям, упоминаются более 15 населенных пунктов Алатырского, Батыревского, Красночетайского, Козловского, Комсомольского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Цивильского, Шемуршинского, Шумерлинского, Ядринского и Чебоксарского районов.