Первая смена: обошлось без COVID-19 и несчастных случаев

Первый месяц лета был самым насыщенным в плане организации детского отдыха в Шумерле. О том, как он прошел для более 700 детей и подростков, отдыхавших в лагерях на базе школ, Центра детского творчества, комплексного центра соцобслуживания населения и в «Соснячке», шла речь на заседании межведомственной комиссии в администрации города 5 июля.

Как было озвучено докладчиками, ни случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, ни несчастных случаев в первую смену зафиксировано не было, как и жалоб от родителей. До и во время смены в лагерях проходили разного рода проверки, направленные на устранение нарушений.



В загородном лагере «Соснячок» в июне отдохнули 96 ребят (75 % от проектной заполняемости), около 2/3 из них – юные жители Шумерли. Для детей сотрудники лагеря разработали и реализовали программу «Спортивные каникулы». Питание было организовано ООО «Звезда» по 14-дневному меню. За здоровьем детей следили 2 педиатра и медсестра. По итогам смены, как сообщила директор лагеря Елена Трошина, выраженный оздоровительный эффект отмечен у 76 % отдыхавших детей, оценка качества предоставленных услуг населением дана удовлетворительная.



Напомним: весной мы знакомили читателей с проблемами по подготовке «Соснячка» к летнему сезону. Администрации города и руководству лагеря совместно с благотворителями и волонтерами удалось многое сделать, чтобы лагерь получил допуск. Однако остались нереализованные проекты, требующие больших финансовых вложений и времени. По некоторым аспектам проверяющие и контролирующие органы выдали предписания со сроком устранения недостатков до оздоровительной кампании 2022 года.

Больше всего детей традиционно бывает охвачено отдыхом в лагерях на базе всех городских школ. В этом году привычный уклад изменился: для 500 с лишним детей в течение 21 дня работали только две базы — школа № 2 и гимназия № 8. Вторая школа приняла детей из лагеря при школе № 1, гимназия — из лагеря школы № 6. Ученики третьей школы, в которой ведется капитальный ремонт, распределялись по двум базам по желанию. Еще 65 юных шумерлинцев посещали лагерь в Центре детского творчества. А в ШКЦСОН лагерь с дневным пребыванием продолжит работать до конца лета. В каждую из 4-х смен там отдыхают 25 ребятишек из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



В завершение заседания межведомственной комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости было принято решение усилить работу по профилактике несчастных случаев и правонарушений среди детей и подростков, в том числе чаще проводить рейды по заброшенным территориям и зданиям, а также во время действия запрета для несовершеннолетних на перемещение без сопровождения взрослых. Детям и родителям нужно знать, что в летние месяцы ребенок до 18 лет может находиться на улице или посещать различные мероприятия без сопровождения взрослых до 23.00 часов.

Наталья Игнатьева.