Олег Николаев обсудил в Шумерле вопросы вакцинации



Достаточно невысокий процент вакцинировавшихся шумерлинцев и проблемы с организацией работы по вакцинации среди горожан стали основной темой совещания Главы Чувашии Олега Николаева с руководством и активом города.

С рабочим визитом руководитель региона побывал в Шумерле 10 июля и начал с посещения Шумерлинского межтерриториального медицинского центра, в частности, кабинетов, задействованных в процедуре вакцинации. Исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Мурашкин рассказал о том, как поставлена работа, обозначив кадровую проблему. А более обстоятельный разговор состоялся в зале заседаний администрации города.

Шумерля по вакцинации достаточно серьезно отстает – с таких слов начал совещание Олег Николаев. Те мощности, которыми обладает ММЦ (стационарный кабинет вакцинации, мобильный пункт и выездная прививочная бригада), способны ежедневно обслуживать порядка 350-400 человек, но в реальности максимально достигнутая несколько дней назад цифра в разы меньше – 165-168 человек. При этом звучат жалобы на очереди в пункты вакцинации. Это говорит о том, что система привлечения жителей города к вакцинации, информационная работа местных властей с населением, организация процесса поставлены слабо, отметил Глава Чувашии. Он призвал депутатский корпус, лидеров общественных организаций объединиться с администрацией для работы с населением, убеждать, доносить до людей важность защиты своего здоровья и здоровья своих близких.

Участвовавший в совещании министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов озвучил конкретные цифры: процент охвата вакцинацией взрослого населения Шумерли – 27,4 при среднереспубликанском уровне 32,9 %. Мобильной бригадой обслужено 50 человек на дому, в пяти трудовых коллективах – всего 214 человек. Вакцины в республике есть, они доставляются на места в течение дня в зависимости от заявленной потребности. Чтобы процесс вакцинации организовать более четко, министр нацелил шумерлинские власти на работу по обеспечению непрерывного потока населения, желающего вакцинироваться. Если регулярный поток будет обеспечен, то министерство и Шумерлинский ММЦ предпримут следующие шаги: будет увеличено время работы пунктов вакцинации (сейчас это порядка 2 часов), будут задействованы ФАПы в районе, что частично высвободит трудовые ресурсы для работы на территории города. А при необходимости на помощь шумерлинским медикам будут направлены мобильные пункты из Вурнарского и Ибресинского районов.

В завершение совещания Олег Николаев посоветовал шумерлинцам не замалчивать проблемы с вакцинацией, не доводить до кризиса, а оперативно обращаться в Минздрав для выработки решения. И главное – работать с людьми по всем направлениям.

Олег Николаев обсудил в Шумерле вопросы вакцинации

Достаточно невысокий процент вакцинировавшихся шумерлинцев и проблемы с организацией работы по вакцинации среди горожан стали основной темой совещания Главы Чувашии Олега Николаева с руководством и активом города.

С рабочим визитом руководитель региона побывал в Шумерле 10 июля и начал с посещения Шумерлинского межтерриториального медицинского центра, в частности, кабинетов, задействованных в процедуре вакцинации. Исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Мурашкин рассказал о том, как поставлена работа, обозначив кадровую проблему. А более обстоятельный разговор состоялся в зале заседаний администрации города.

Шумерля по вакцинации достаточно серьезно отстает – с таких слов начал совещание Олег Николаев. Те мощности, которыми обладает ММЦ (стационарный кабинет вакцинации, мобильный пункт и выездная прививочная бригада), способны ежедневно обслуживать порядка 350-400 человек, но в реальности максимально достигнутая несколько дней назад цифра в разы меньше – 165-168 человек. При этом звучат жалобы на очереди в пункты вакцинации. Это говорит о том, что система привлечения жителей города к вакцинации, информационная работа местных властей с населением, организация процесса поставлены слабо, отметил Глава Чувашии. Он призвал депутатский корпус, лидеров общественных организаций объединиться с администрацией для работы с населением, убеждать, доносить до людей важность защиты своего здоровья и здоровья своих близких.

Участвовавший в совещании министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов озвучил конкретные цифры: процент охвата вакцинацией взрослого населения Шумерли – 27,4 при среднереспубликанском уровне 32,9 %. Мобильной бригадой обслужено 50 человек на дому, в пяти трудовых коллективах – всего 214 человек. Вакцины в республике есть, они доставляются на места в течение дня в зависимости от заявленной потребности. Чтобы процесс вакцинации организовать более четко, министр нацелил шумерлинские власти на работу по обеспечению непрерывного потока населения, желающего вакцинироваться. Если регулярный поток будет обеспечен, то министерство и Шумерлинский ММЦ предпримут следующие шаги: будет увеличено время работы пунктов вакцинации (сейчас это порядка 2 часов), будут задействованы ФАПы в районе, что частично высвободит трудовые ресурсы для работы на территории города. А при необходимости на помощь шумерлинским медикам будут направлены мобильные пункты из Вурнарского и Ибресинского районов.

В завершение совещания Олег Николаев посоветовал шумерлинцам не замалчивать проблемы с вакцинацией, не доводить до кризиса, а оперативно обращаться в Минздрав для выработки решения. И главное – работать с людьми по всем направлениям.

Олег Николаев обсудил в Шумерле вопросы вакцинации

Достаточно невысокий процент вакцинировавшихся шумерлинцев и проблемы с организацией работы по вакцинации среди горожан стали основной темой совещания Главы Чувашии Олега Николаева с руководством и активом города.

С рабочим визитом руководитель региона побывал в Шумерле 10 июля и начал с посещения Шумерлинского межтерриториального медицинского центра, в частности, кабинетов, задействованных в процедуре вакцинации. Исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Мурашкин рассказал о том, как поставлена работа, обозначив кадровую проблему. А более обстоятельный разговор состоялся в зале заседаний администрации города.

Шумерля по вакцинации достаточно серьезно отстает – с таких слов начал совещание Олег Николаев. Те мощности, которыми обладает ММЦ (стационарный кабинет вакцинации, мобильный пункт и выездная прививочная бригада), способны ежедневно обслуживать порядка 350-400 человек, но в реальности максимально достигнутая несколько дней назад цифра в разы меньше – 165-168 человек. При этом звучат жалобы на очереди в пункты вакцинации. Это говорит о том, что система привлечения жителей города к вакцинации, информационная работа местных властей с населением, организация процесса поставлены слабо, отметил Глава Чувашии. Он призвал депутатский корпус, лидеров общественных организаций объединиться с администрацией для работы с населением, убеждать, доносить до людей важность защиты своего здоровья и здоровья своих близких.

Участвовавший в совещании министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов озвучил конкретные цифры: процент охвата вакцинацией взрослого населения Шумерли – 27,4 при среднереспубликанском уровне 32,9 %. Мобильной бригадой обслужено 50 человек на дому, в пяти трудовых коллективах – всего 214 человек. Вакцины в республике есть, они доставляются на места в течение дня в зависимости от заявленной потребности. Чтобы процесс вакцинации организовать более четко, министр нацелил шумерлинские власти на работу по обеспечению непрерывного потока населения, желающего вакцинироваться. Если регулярный поток будет обеспечен, то министерство и Шумерлинский ММЦ предпримут следующие шаги: будет увеличено время работы пунктов вакцинации (сейчас это порядка 2 часов), будут задействованы ФАПы в районе, что частично высвободит трудовые ресурсы для работы на территории города. А при необходимости на помощь шумерлинским медикам будут направлены мобильные пункты из Вурнарского и Ибресинского районов.

В завершение совещания Олег Николаев посоветовал шумерлинцам не замалчивать проблемы с вакцинацией, не доводить до кризиса, а оперативно обращаться в Минздрав для выработки решения. И главное – работать с людьми по всем направлениям.

Олег Николаев обсудил в Шумерле вопросы вакцинации

Достаточно невысокий процент вакцинировавшихся шумерлинцев и проблемы с организацией работы по вакцинации среди горожан стали основной темой совещания Главы Чувашии Олега Николаева с руководством и активом города.

С рабочим визитом руководитель региона побывал в Шумерле 10 июля и начал с посещения Шумерлинского межтерриториального медицинского центра, в частности, кабинетов, задействованных в процедуре вакцинации. Исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Мурашкин рассказал о том, как поставлена работа, обозначив кадровую проблему. А более обстоятельный разговор состоялся в зале заседаний администрации города.

Шумерля по вакцинации достаточно серьезно отстает – с таких слов начал совещание Олег Николаев. Те мощности, которыми обладает ММЦ (стационарный кабинет вакцинации, мобильный пункт и выездная прививочная бригада), способны ежедневно обслуживать порядка 350-400 человек, но в реальности максимально достигнутая несколько дней назад цифра в разы меньше – 165-168 человек. При этом звучат жалобы на очереди в пункты вакцинации. Это говорит о том, что система привлечения жителей города к вакцинации, информационная работа местных властей с населением, организация процесса поставлены слабо, отметил Глава Чувашии. Он призвал депутатский корпус, лидеров общественных организаций объединиться с администрацией для работы с населением, убеждать, доносить до людей важность защиты своего здоровья и здоровья своих близких.

Участвовавший в совещании министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов озвучил конкретные цифры: процент охвата вакцинацией взрослого населения Шумерли – 27,4 при среднереспубликанском уровне 32,9 %. Мобильной бригадой обслужено 50 человек на дому, в пяти трудовых коллективах – всего 214 человек. Вакцины в республике есть, они доставляются на места в течение дня в зависимости от заявленной потребности. Чтобы процесс вакцинации организовать более четко, министр нацелил шумерлинские власти на работу по обеспечению непрерывного потока населения, желающего вакцинироваться. Если регулярный поток будет обеспечен, то министерство и Шумерлинский ММЦ предпримут следующие шаги: будет увеличено время работы пунктов вакцинации (сейчас это порядка 2 часов), будут задействованы ФАПы в районе, что частично высвободит трудовые ресурсы для работы на территории города. А при необходимости на помощь шумерлинским медикам будут направлены мобильные пункты из Вурнарского и Ибресинского районов.

В завершение совещания Олег Николаев посоветовал шумерлинцам не замалчивать проблемы с вакцинацией, не доводить до кризиса, а оперативно обращаться в Минздрав для выработки решения. И главное – работать с людьми по всем направлениям.

Олег Николаев обсудил в Шумерле вопросы вакцинации

Достаточно невысокий процент вакцинировавшихся шумерлинцев и проблемы с организацией работы по вакцинации среди горожан стали основной темой совещания Главы Чувашии Олега Николаева с руководством и активом города.

С рабочим визитом руководитель региона побывал в Шумерле 10 июля и начал с посещения Шумерлинского межтерриториального медицинского центра, в частности, кабинетов, задействованных в процедуре вакцинации. Исполняющий обязанности главного врача Дмитрий Мурашкин рассказал о том, как поставлена работа, обозначив кадровую проблему. А более обстоятельный разговор состоялся в зале заседаний администрации города.

Шумерля по вакцинации достаточно серьезно отстает – с таких слов начал совещание Олег Николаев. Те мощности, которыми обладает ММЦ (стационарный кабинет вакцинации, мобильный пункт и выездная прививочная бригада), способны ежедневно обслуживать порядка 350-400 человек, но в реальности максимально достигнутая несколько дней назад цифра в разы меньше – 165-168 человек. При этом звучат жалобы на очереди в пункты вакцинации. Это говорит о том, что система привлечения жителей города к вакцинации, информационная работа местных властей с населением, организация процесса поставлены слабо, отметил Глава Чувашии. Он призвал депутатский корпус, лидеров общественных организаций объединиться с администрацией для работы с населением, убеждать, доносить до людей важность защиты своего здоровья и здоровья своих близких.

Участвовавший в совещании министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов озвучил конкретные цифры: процент охвата вакцинацией взрослого населения Шумерли – 27,4 при среднереспубликанском уровне 32,9 %. Мобильной бригадой обслужено 50 человек на дому, в пяти трудовых коллективах – всего 214 человек. Вакцины в республике есть, они доставляются на места в течение дня в зависимости от заявленной потребности. Чтобы процесс вакцинации организовать более четко, министр нацелил шумерлинские власти на работу по обеспечению непрерывного потока населения, желающего вакцинироваться. Если регулярный поток будет обеспечен, то министерство и Шумерлинский ММЦ предпримут следующие шаги: будет увеличено время работы пунктов вакцинации (сейчас это порядка 2 часов), будут задействованы ФАПы в районе, что частично высвободит трудовые ресурсы для работы на территории города. А при необходимости на помощь шумерлинским медикам будут направлены мобильные пункты из Вурнарского и Ибресинского районов.

В завершение совещания Олег Николаев посоветовал шумерлинцам не замалчивать проблемы с вакцинацией, не доводить до кризиса, а оперативно обращаться в Минздрав для выработки решения. И главное – работать с людьми по всем направлениям.