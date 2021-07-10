Многодетные семьи получат новые меры поддержки

8 июля Глава Чувашии Олег Николаев подписал Указ «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике». Документ направлен на дальнейшее совершенствование государственной политики в области поддержки многодетных семей и создание условий для достойного воспитания детей.

Указом предусматривается улучшение жилищных условий многодетных семей, имеющих 8 и более несовершеннолетних детей, освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно, возможность направления республиканского материнского (семейного) капитала на приобретение автотранспорта и обеспечение детей из многодетных малоимущих семей бесплатным горячим питанием в школах.



В 2021 году льготой по освобождению от уплаты транспортного налога на легковые автомобили могут воспользоваться более 3300 семей, а 9 многодетных семей, имеющих 8 и более несовершеннолетних детей и нуждающихся в жилых помещениях, улучшат свои жилищные условия. Более 11 тысяч учащихся 5-11 классов — детей из многодетных малоимущих семей — будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. На реализацию мер, предусмотренных указом, в нынешнем году будет направлено более 120 миллионов рублей.

С 2022 года более 450 семей, в которых родился третий или последующий ребенок, смогут направить республиканский материнский (семейный) капитал на приобретение автотранспорта, но только если нет потребности в улучшении жилищных условий.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.