Фестиваль успешных семей

7-8 июля в Чебоксарах проходил финал окружного фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья».

В столицу республики прибыли 14 семей из всех регионов ПФО, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой.



В окружном финале принимали, участие победители муниципальных и региональных отборочных этапов. Итоговая конкурсная программа включала четыре тура: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе». Семьи рассказывали о себе, о своих жизненных целях и интересах, об уникальности родного региона, а также проявили таланты и продемонстрировали широкий кругозор.



Окружной фестиваль «Успешная семья Приволжья» проводится в округе ежегодно с 2013 года. Среди основных целей конкурса – повышение авторитета семьи в обществе, сохранение преемственности лучших традиций, нравственных ценностей и здорового образа жизни. Организаторами конкурса являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и Правительство Чувашской Республики.



Проводить фестиваль в нашей республике будут ежегодно. Об этом заявил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО на церемонии открытия конкурса, сообщают в Минтруде Чувашии.

Чувашию в конкурсе представила семья Львовых, которая в 2018 году стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Алла Салаева, заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования:

"Чувашия — территории детства! Так было и будет всегда! Не случайно именно в Чебоксарах проходит конкурс «Успешная семья Приволжья».

Участники конкурса — пример для подражания. Родителями, воспитывающими своих и приёмных детей, можно только восторгаться.

Уверена, что все дни, проведённые в Чебоксарах, лучшие семьи Приволжья не забудут. Для гостей подготовили экскурсии по Красной площади, Московской набережной, показы национальных традиций, вышивки, песни.

От редакции:

Победителя фестиваля-конкурса определили вечером 8 июля. На момент сдачи номера в печать имя «успешной семьи приволжья» еще не было объявлено.