Семья и есть источник вдохновения и счастья

Сохранить семью, любовь и гармонию в ней на долгие годы — не сродни романтике первых

свиданий, а усилие и труд на протяжении долгого времени, каждодневная работа обоих

супругов. Поэтому люди, живущие вместе несколько десятков лет и при этом чувствующие себя

по-прежнему счастливо, заслуживают уважения и восхищения.

К ним относится и семья Брюхановых из Шумерли.

В октябре этого года семье Сергея Васильевича и Ольги Валерьевны Брюхановых исполнится 20 лет. Срок достаточный для проверки чувств на прочность, расстановки приоритетов и создания своего уникального рецепта семейного счастья. Брюхановы успешно преодолели период испытаний, с которыми неминуемо сталкивается любая семья, осознали, какие ценности для них являются опорой, что главное и второстепенное в их жизни. Просто жить и жить просто, радоваться тому, что есть, видеть счастье во всем – таким оказался рецепт их счастливой семейной жизни.



А главный источник радости в семье, конечно же, дети. Старший сын Дмитрий закончил 3 курс Чебоксарского электромеханического техникума. В этом году он проходил производственную практику у отца – на комбинате автофургонов. «И не заметили, как Дима вырос, стал совершеннолетним. Он главный папин помощник, у них с отцом уже свои мужские разговоры и дела», — рассказывает мама. Сын Артём учится в гимназии № 8, закончил 3 класс с отличием. Младшая дочь Варенька посещает детский сад № 5 «Радуга».



Ольга Валерьевна с 2004 года работает в «Антей-сервисе». Правда, был период, когда она пробовала себя на другой работе и быстро от неё отказалась в пользу семьи и дома. «Чаша весов намного стала перевешивать в сторону работы. Если я не могу уделять должного времени своему дому, мужу, детям, а им всегда нужно что-то делать с мамой, то я перестаю быть счастливой», — делится женщина. Супруги уверены – счастливая жена и мать является главным генератором счастья для всех остальных членов семьи. А для женского счастья нужно не так уж и многое – возможность полноценно заботиться о детях и любовь и внимание супруга.



Ольге Валерьевне в радость вести домашнее хозяйство, обустраивать быт, заниматься с детьми, чувствуя поддержку супруга. «Последнее слово у нас в семье остается всегда за мужем», — говорит хозяйка. К православной модели семейного уклада – «через мужа в семье говорит сам Бог» — Брюхановы пришли не сразу, но они поняли, что при таком подходе все встает на свои места. Зачатки веры у супругов заложены еще в родительских семьях и сейчас в этом направлении каждый идет в своем темпе и своим путем. Серьезным толчком для более осознанного обращения к Богу стало испытание, когда Артем в 2-летнем возрасте попал в реанимацию. В семье уверены, что тогда они вымолили сына. А рождение дочери вопреки всем опасениям вообще считают настоящим чудом, подарком свыше. «Варенька словно ангелочек нашей семьи. даже если какие-то проблемы, она своим присутствием все сглаживает. И братья её очень любят. Настолько радостно стало жить с её появлением», — говорят супруги. Ольга Валерьевна любить заниматься всеми видами женского рукоделия – шить, вязать, экспериментировать на кухне. Теперь у неё есть с кем разделить все эти увлечения.

Любимое совместное занятие семьи Брюхановых – поездки и путешествия. «Вареньке нашей 5 лет, так она 5 раз была в Дивеево. В этом году мы всей семьёй уже побывали там. А на эти выходные в наших планах поездка в Алатырь и в Тургенево, — рассказывает Ольга Валерьевна. – Ну, а в августе, если все будет хорошо, хотим посетить Троице-Сергиеву лавру».



Дети Брюхановых с удовольствием посещают воскресную школу при храме преподобного Серафима Саровского, и родители охотно помогают им в выполнении заданий, в участии в конкурсах, откликаются на любой призыв о помощи преподавателя З.С. Удивановой.

Увлечение Сергея Васильевича – рыбалку – с удовольствием подхватили остальные члены семьи. Теперь рыбалка – это выезд семьи на природу, на близлежащие озёра и пруды, на Суру. Тут и ловля рыбы, и активные игры, и рисование пейзажей…



Брюхановы не нарадуются, что живут в своем доме, который построили на месте, где ранее жили бабушка и дедушка главы семьи. Домашнее хозяйство объединяет всех в заботе о себе. Тут всегда есть дело для хозяина, много занятий находится и для детей. Уютный дом, о котором печется хозяйка, стал местом отдыха и общения со старшими членами семьи, которые часто их навещают.



Почитание старших – неотъемлемое правило для всех Брюхановых. Доброй традицией стало по выходным гостить у родителей Ольги Валерьевны, где всегда бывает весело и интересно, ведь в настоящее время собирается здесь аж 15 человек! Наговорившись друг с другом, зарядившись позитивом, далее все опять идут по своим жизненным путям.



Брюхановы знают, что настоящая сила черпается в семье. Семья – это место, где все думают и заботятся друг о друге, что близкие люди — и есть источник вдохновения.

Марина Ветликова.