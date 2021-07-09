Пример того, как нужно любить

7 июля поздравления с бриллиантовой свадьбой принимала супружеская пара Мироновых — Юрий Игнатьевич и Александра Григорьевна. В честь 60-летия совместной жизни имена супругов занесены в Книгу почетных юбиляров Шумерли.

Мироновы являются достойным примером того, как нужно жить, любить, создавать семейный очаг, хранить и беречь его.

Трудолюбивая девушка Александра приглянулась Юрию, завязалась дружба. Александра Григорьевна проводила любимого в армию, а когда он вернулся — сыграли свадьбу. Просторный дом, построенный своими руками, стал уютным семейным очагом для 4 детей. Супруги — добрые, заботливые, любящие родители, любимые дедушка и бабушка.



Источник: отдел ЗАГС администрации г. Шумерли.