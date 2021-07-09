Дорогие жители Чувашской Республики!
Искренне поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Семья – главное богатство человека, его духовная обитель, источник силы и вдохновения. Это самые близкие, любимые и верные нам люди, у которых мы находим понимание и поддержку, с кем принимаем все радости и трудности, кто дарит нам счастье и смысл жизни.
Укрепление семейных ценностей, поддержка родителей, создание условий для воспитания детей всегда будут важнейшими государственными приоритетами.
От всей души хочу пожелать вам большого семейного счастья, гармонии, добра, любви и согласия!
С уважением, заместитель главы г. Чебоксары,
депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов В. ГОРБУНОВ.
Поздравление с Днем семьи, любви и верности
Дорогие жители Чувашской Республики!
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