Поздравление с Днем семьи, любви и верности

Дорогие жители Чувашской Республики!

Искренне поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Семья – главное богатство человека, его духовная обитель, источник силы и вдохновения. Это самые близкие, любимые и верные нам люди, у которых мы находим понимание и поддержку, с кем принимаем все радости и трудности, кто дарит нам счастье и смысл жизни.

Укрепление семейных ценностей, поддержка родителей, создание условий для воспитания детей всегда будут важнейшими государственными приоритетами.

От всей души хочу пожелать вам большого семейного счастья, гармонии, добра, любви и согласия!

С уважением, заместитель главы г. Чебоксары,

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов В. ГОРБУНОВ.