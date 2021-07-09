«Октябрю» вернут первоначальный вид

Как сообщается на официальном сайте администрации Шумерли, принято решение по покраске здания ДК «Октябрь»: основной цвет — голубой, колонны и пилястры будут белыми, цоколь – серого цвета. Выбор цветовой палитры основан на пожеланиях жителей города и приблизит внешний вид здания к первозданному облику.