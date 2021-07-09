Объявлен конкурс на лучшее озеленение и благоустройство

Организаторы конкурса намерены стимулировать развитие творческой инициативы горожан в эстетическом оформлении территории Шумерли.



Конкурс традиционно проводится по нескольким номинациям: «Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы границах предоставленного участка, а также прилегающей территории», «Оформление цветников и уголков отдыха», «Озеленение и благоустройство улиц частного сектора», «Озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов», «Озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов».



С 8 по 29 июля материалы от участников принимаются в администрации города, кабинет № 308. Итоги будут подведены до 12 августа, а награждение победителей планируется до 16 сентября.



Источник: Управление градостроительства и городского хозяйства.