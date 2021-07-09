Научный журнал «Nature» написал о безопасности и эффективности «Спутника V»

Один из наиболее авторитетных научных журналов в мире — британский «Nature» — признал эффективность вакцины «Спутник V» (известная также как «Гам-КОВИД-Вак»).

В публикации также сообщается о безопасности препарата. Отмечено, что каких-либо серьезных последствий после прививки «Спутником V» нет. Выводы сделаны на основе данных исследований, проведенных в Аргентине, Бразилии и Сан-Марино.

«Спутник V» одобрили и применяют уже почти в 70 странах. В Аргентине, Венесуэле и Турции, от нее не собираются отказываться, а только наращивают объёмы использования.

По данным Минздрава Чувашии, в республике более 180 000 жителей Чувашии приступили к вакцинации, из них более 124 000 человек получили оба компонента.

По мнению профессора кафедры терапии и семейной медицины ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии Ларисы Тарасовой осознанная вакцинация – важнейший вклад в борьбу с пандемией.

«Публикация в журнале «Nature» — дополнительное подтверждение того, что вакцина «Спутник V» не только успешно прошла клинические испытания, но и смогла хорошо зарекомендовать себя в реальной клинической практике», — подчеркивает она.

Отметим, в Чувашии сделать прививку можно в 56 пунктах вакцинации, развернуты 12 мобильных пунктов. Берегите себя и близких! Вакцинация остается самым надежным способом защитить себя и близких от COVID-19!