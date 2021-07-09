Золотая свадьба отмечена медалью

В День семьи, любви и верности в городском отделе ЗАГС чествовали чету Якубовых. В торжественной обстановке супругам была вручена медаль «За любовь и верность» и проведена регистрация золотого брака.

Семья Якубовых создалась полвека назад — в августе 1971 года. И Халим Абдулбарович, и Вера Юрьевна родились и всю жизнь прожили в Шумерле. Глава семьи 42 года проработал автомехаником в автоколонне № 1851. Его супруга два года после окончания школы проработала контролером в Шумерлинском мебельном комбинате, а получив красный диплом Казанского государственного мединститута, с 1974 работала в сфере санэпидблагополучия населения: санитарным врачом Шумерлинской санэпидемстанции, затем заведующей эпидемиологическим отделением и главврачом СЭС, с 2005 по 2014 годы — начальником территориального отдела Территориального управления Роспотребнадзора по Чувашии. За долголетний труд в 2004 году ей было присвоено звание «Заслуженный врач Чувашской Республики».



Супруги Якубовы воспитали двоих детей. Сын Ринат пошел по стопам матери, в настоящее время трудится врачом-экспертом в шумерлинском филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике. Дочь Алия выбрала педагогическую стезю, работает в Чебоксарах. У Якубовых четверо внуков.



С юбилеем семейной жизни Халима Абдулбаровича и Веру Юрьевну поздравили зам. главы администрации города Ирина Сасакина и председатель женсовета Шумерли Елена Голованова.

Наталья Владимирова.