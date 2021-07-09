«Великая сила-любовь и забота». В центре творчества «Я читаю и творю» отметили православный праздник Тихвинской иконы Божией Матери

Библиотека, как культурное и просветительное учреждение, видит свою задачу в планомерной и разноплановой работе по приобщению читателей к христианскому наследию нашей страны, к формированию духовно сильного и нравственно здорового населения, и, в первую очередь, юношества. Им, молодым, предстоит созидать завтрашний день нашей страны, не допустить её распада и оскудения духовного облика. Поэтому приоритетной в этом направлении остаётся работа с подростками, молодёжью, семьёй.

Сегодня, 9 июля православные христиане празднуют день Тихвинской иконы Божией Матери. Это одна из самых почитаемых в России чудотворных икон, о которой известно с конца XIV века. В центре творчества «Я читаю и творю» городской библиотеки-филиала №4 им.В.В.Маяковского состоялся вечер духовной культуры «Великая сила-любовь и забота».

Волонтер центра, руководитель Воскресной школы прихода храма Серафима Саровского города Шумерля Елена Бакаева познакомила участников события с рукописными «Сказаниями о Тихвинской иконе Богоматери», наиболее ранние из которых датируются рубежом XV-XVI вв., ее появление в новгородской земле относится к 1383 году. «Светозарно шествуя по воздуху» из одного селения в другое, «ангелами невидимо носима», икона 7 раз являлась местным жителям, пока не достигла берега реки Тихвинки. На месте ее последнего явления в том же году была построена деревянная церковь Успения Богородицы, ставшая местом хранения святыни. Церковь трижды горела, но сама икона всякий раз оставалась невредимой. Древность иконы подчеркивали ее связью с первым образом, написанным, согласно преданию, евангелистом Лукой еще при земной жизни Богоматери. Согласно летописям, образ являлся в новгородские поселения и исцелял больных.

С большим интересом присутствующие приняли участие в обсуждении прочитанной ранее православной литературы, сюжетная линия которой неразрывно связана с образом Божией Матери.

ПРИМЕЧАНИЕ: 9 июля отмечает свое день рождения настоятель Храма Серафима Саровского города Шумерля Чебоксарской епархии протоиерей Владимир Владимирович Ильин. На протяжении многих лет отец Владимир является духовным наставником, идейным вдохновителем православных инициатив, реализуемых совместными усилиями библиотечного сообщества и храма Серафима Саровского. Уважаемый отец Владимир! Поздравляем Вас с Днем рождения! Пусть Ангел Хранитель всегда следует за Вами и закрывает своими крыльями от всех невзгод и огорчений, пусть Ваше сердце остается таким же отзывчивым, а Ваши наставления находят путь к сердцу прихожан. Желаем Вам долголетия, крепкого здоровья и Божьей благодати!

Е. Каширина.