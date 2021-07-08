Глава Чувашии Олег Николаев поздравляет c Днём семьи, любви и верности

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Семейные заветы всегда были крепки среди чувашского народа. Об этом еще в своем завещании писал просветитель Иван Яковлев. Он сравнивал семью с великим сокровищем, в котором опора народа и государства, призывал беречь его.

Семейная жизнь учит нас простым, но важным вещам – любить и уважать друг друга, заботиться о старших, помогать младшим. Семья – это самые прочные узы в жизни каждого человека. Ведь что бы ни случилось, мы всегда можем рассчитывать на понимание и поддержку родных и близких.

В этот праздник мы чествуем супружеские пары, прожившие в законном браке не один десяток лет. У них есть чему поучиться, и хочется верить, что их пример поможет другим постичь формулу семейного счастья.

Крепкая семья – это здоровое общество и сильное государство. Понимая, насколько важно укреплять семейные ценности, поддерживать материнство и детство, правительства Российской Федерации и Чувашской Республики ежегодно расширяют спектр мер государственной поддержки. В этом году в республике различными формами поддержки уже охвачено более 60 тысяч семей с детьми.

Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вам, любви и взаимопонимания! Храните тепло семейного очага и берегите близких!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.