Алла Салаева: «Сегодня был подписан важный и долгожданный Указ»

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева прокомментировала Указ «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике».

«Сегодня в День семьи, любви и верности Глава республики подписал важный и долгожданный Указ. С 1 сентября все дети из многодетных и малоимущих семей будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами! А таких ребят у нас почти 12 тысяч.



Для организации качественного питания в школах была проделана большая работа. За прошлый год мы обновили оборудование всех пищеблоков. Сначала бесплатными завтраками и обедами обеспечили всех малышей с 1 по 4 классы. Теперь, в соответствии с Указом ребята из многодетных и малоимущих семей с 5 по 11 классы тоже будут питаться бесплатно!», — подчеркнула вице-премьер.



В школах Чувашии отметили своевременность принимаемых мер. «Проблема организации питания детей льготной категории существует давно, — говорит директор СОШ №3 г. Алатырь Марина Клементьева. — Одни дети в школьной столовой получают полный завтрак и полный обед, другие — на сумму в половину стоимости обеда и завтрака. Понятно, что это вызывает вопросы. Благодаря инициативе Минобразования полноценным качественным питанием будут обеспечены все дети».



«Нововведение позволит детям из таких семей не только бесплатно обедать, но и бесплатно завтракать. Радует, что в нашей республике здоровью и питанию детей уделяется особое внимание», — отмечает Директор СОШ № 59 г. Чебоксары Ольга Курмаева.



С энтузиазмом восприняли инициативу многодетные семьи. Родители шестерых детей Михаил и Ирина Скрепковы из дер. Торханы Шумерлинского района рады, что их просьбу услышали. «С вопросом о льготном питании для своих детей-школьников мне удалось обратиться лично к Алле Леонидовне во время ее визита в с. Ходары», — рассказывает Ирина Скрепкова. Сэкономленные деньги родители намерены направить на развитие детей — кружки и секции.