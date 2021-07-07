Московский музей Победы дал старт флешмобу «Победим ковид вместе». Жителям Чувашии, сделавшим прививку от COVID-19, предлагают прислать свою фотографию с сертификатом о вакцинации. Самые яркие снимки участников акции составят лозунг «Победим ковид вместе», который через месяц, 6 августа, будет размещен на сайте музея Победы. Загрузить свое фото можно до 30 июля.

Каждый, кто присоединится к флешмобу и внесет свой вклад в победу над пандемией, получит в подарок доступ к виртуальной экскурсии по уникальной экспозиции «Подвиг народа».

Подробности на сайте: https://victorymuseum.ru/form/pobedim-covid/



Пресс-служба музея Победы.