Ежегодно с 2012 года в дни празднования Дня семьи, любви и верности в регионах Приволжского федерального округа проходит конкурс «Успешная семья Приволжья». Цель его проведения – формирование позитивного имиджа семьи, пропаганда семейных ценностей и национальных традиций. В этом году местом проведения окружного фестиваля стал г. Чебоксары.

7 — 8 июля на сцене Театра оперы и балета 14 семей из регионов Приволжского федерального округа будут соревноваться за звание лучших. Конкурсная программа включает 4 этапа: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе».

Самые яркие мероприятия окружного конкурса «Успешная семья Приволжья» будут транслироваться в прямом эфире Национального телевидения Чувашии и на видеохостинге YouTube:

— 7 июля в 11:00 – трансляция открытия окружного конкурса «Успешная семья Приволжья – 2021»,

— 7 июля в 15:00 – трансляция конкурсных выступлений участников фестиваля,

— 8 июля в 18:00 – трансляция церемонии награждения семей и праздничный концерт.

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.