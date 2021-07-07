Гериатры отвечают на вопросы о вакцинации пожилых людей

- Какую вакцину от COVID-19 лучше выбрать для вакцинации пожилого человека?
- Пожилой человек может вакцинироваться любой зарегистрированной на территории РФ вакциной.
- Стоит ли делать прививку долгожителям?
- Очень пожилой возраст, наличие гериатрических синдромов и множественных хронических заболеваний не являются противопоказаниями для вакцинации, но перед прививкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
- Может ли прививка усугубить течение хронического заболевания?
- Нет, но вакцинироваться следует в период ремиссии хронического заболевания.
- Является ли онкология или сахарный диабет у пожилых противопоказанием к вакцинации?
- Нет, не является.
- Можно ли вакцинироваться пожилому человеку с заболеваниями легких?
- При любом хроническом заболевании в стадии компенсации вакцинация разрешена.
- Какие побочные явления могут возникнуть после вакцинации у пожилых людей?
- У пожилых людей прививка переносится хорошо. В редких случаях на 1-2 сутки после вакцинации могут возникнуть слабость, общее недомогание, незначительное повышение температуры, неприятные ощущения в области инъекции.
- Когда после вакцинации появляется иммунитет у пожилых людей?
- Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель и даже месяцев после вакцинации, поэтому сразу после введения первого компонента вакцины и 4 недели после введения второго компонента необходимо особо внимательно относиться к мерам защиты: носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
- Насколько длительным будет иммунитет после вакцинации?
- В настоящее время этот вопрос изучается. Предположительно, иммунитет может сохраняться от 6 месяцев до 2-х лет.
- При аллергической реакции на лекарственные препараты можно ли вакцинировать пожилых людей?
- Противопоказанием к вакцинации может быть тяжелая аллергическая реакция на введение вакцин в анамнезе. Аллергическая реакция на лекарственные препараты не является противопоказанием к вакцинации.
- Нужна ли подготовка перед вакцинацией для пожилых людей?
- Специальная подготовка перед вакцинацией не нужна.
- Нужно ли определять антитела перед вакцинацией неболевшим?
- Не нужно.
- Пациенты с деменцией, получающие транквилизаторы, могут быть привиты?
- Да.
- Какие еще прививки необходимо делать пожилым людям?
- Пожилым людям необходимо прививаться в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, куда входят прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.
Российский геронтологический научно-клинический центр
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
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