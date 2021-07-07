07 Июл

Гериатры отвечают на вопросы о вакцинации пожилых людей

  1. Какую вакцину от COVID-19 лучше выбрать для вакцинации пожилого человека?
  • Пожилой человек может вакцинироваться любой зарегистрированной на территории РФ вакциной.
  • Стоит ли делать прививку долгожителям?
  • Очень пожилой возраст, наличие гериатрических синдромов и множественных хронических заболеваний не являются противопоказаниями для вакцинации, но перед прививкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
  • Может ли прививка усугубить течение хронического заболевания?
  • Нет, но вакцинироваться следует в период ремиссии хронического заболевания.
  • Является ли онкология или сахарный диабет у пожилых противопоказанием к вакцинации?
  • Нет, не является.
  • Можно ли вакцинироваться пожилому человеку с заболеваниями легких?
  • При любом хроническом заболевании в стадии компенсации вакцинация разрешена.
  • Какие побочные явления могут возникнуть после вакцинации у пожилых людей?
  • У пожилых людей прививка переносится хорошо. В редких случаях на 1-2 сутки после вакцинации могут возникнуть слабость, общее недомогание, незначительное повышение температуры, неприятные ощущения в области инъекции.
  • Когда после вакцинации появляется иммунитет у пожилых людей?
  • Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель и даже месяцев после вакцинации, поэтому сразу после введения первого компонента вакцины и 4 недели после введения второго компонента необходимо особо внимательно относиться к мерам защиты: носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
  • Насколько длительным будет иммунитет после вакцинации?
  • В настоящее время этот вопрос изучается. Предположительно, иммунитет может сохраняться от 6 месяцев до 2-х лет.
  • При аллергической реакции на лекарственные препараты можно ли вакцинировать пожилых людей?
  • Противопоказанием к вакцинации может быть тяжелая аллергическая реакция на введение вакцин в анамнезе. Аллергическая реакция на лекарственные препараты не является противопоказанием к вакцинации.
  • Нужна ли подготовка перед вакцинацией для пожилых людей?
  • Специальная подготовка перед вакцинацией не нужна.
  • Нужно ли определять антитела перед вакцинацией неболевшим?
  • Не нужно.
  • Пациенты с деменцией, получающие транквилизаторы, могут быть привиты?
  • Да.
  • Какие еще прививки необходимо делать пожилым людям?
  • Пожилым людям необходимо прививаться в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, куда входят прививки от гриппа и пневмококковой инфекции.
    Российский геронтологический научно-клинический центр
    РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Автор записи: anna

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