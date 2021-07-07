Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян

В России изменился порядок въезда для жителей страны, возвращающихся из-за рубежа. Постановление главного санитарного врача вступило в силу 7 июля.

Согласно новым правилам, прошедшие курс вакцинации или переболевшие COVID-19 смогут не сдавать ПЦР-тест, который ранее был обязательным.

Все остальные должны будут сдать один ПЦР-тест в течение трех дней после возвращения. До получения результатов анализов они должны соблюдать режим изоляции.

Ограничения для россиян, вернувшихся из-за рубежа, начали действовать с начала мая: все туристы должны были сдавать два ПЦР-теста: первый — в течение 72 часов после пересечения границы, второй — в срок до пяти дней. При этом разница между тестами должна была составлять не менее суток.

Ограничения были связаны с резким ростом числа «завозов» COVID-19 в Россию — глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что около 1% от всех вернувшихся из других стран туристов сдают положительный тест на коронавирус.

Источник: rg.ru.