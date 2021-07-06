Уровень антител не должен влиять на решение о вакцинации

Практически нигде в мире, кроме России, пациенты не определяют свой уровень антител. У нас же это стало такой игрой, забавой: сдавать антитела в разных лабораториях и сравнивать результаты.

Иммуноглобулины, или как их еще называют — антитела, являются одним из компонентов иммунной защиты от инфекционных заболеваний. Существует множество классов и подклассов иммуноглобулинов, которые обеспечивают защиту организма, включая специфическое противодействие микробам. Если речь об инфекционных заболеваниях, то антитела защищают организм посредством связывания с бактериями и вирусами или выделяемыми ими токсическими веществами.



Наличие в крови специфических антител указывает на то, что организм вступал в контакт с каким-то конкретным антигеном, будь то в процессе инфицирования или болезни, или в результате вакцинации. Практически с самого начала появления тест-систем на антитела к коронавирусу начали проводиться исследования, призванные оценить взаимосвязь между уровнем антител и выраженностью иммунного ответа. Так это делается при многих инфекционных заболеваниях. Разработано много тестов, дающих различные результаты. Более того, не существует единого стандарта измерений антител: разные лаборатории используют тест-системы различных производителей и невозможно пересчитывать значение, полученное в одной лаборатории, для другой. Нет однозначного ответа на многие вопросы: например, каким должен быть уровень антител для обеспечения защиты от заболевания, при каком уровне нужно или, наоборот, не обязательно вакцинироваться? Нет данных, убедительно доказывающих взаимосвязь определяемого существующими тест-системами количества антител с тяжестью течения или исходом заболевания. По нашему собственному опыту примерно у 9 % пациентов, выздоровевших от COVID-19 в нашей медицинской клинике МГУ имени Ломоносова, используемые тест-системы вообще не обнаруживали антител к коронавирусу. Это, конечно же, не значит, что их иммунная система не отреагировала на вирус.



Поэтому сегодня, когда остро стоит вопрос о вакцинировании переболевших людей или повторного вакцинирования, я не советую ориентироваться на результаты определения наличия или количества антител. Уровень антител никаким образом не должен влиять на решение о вакцинации. Более того, определение антител и их уровня не входит в план обследования пациентов ни в нашей стране, ни за рубежом.

Злободневный ныне вопрос: почему переболевшие и привитые люди, имеющие антитела, все-таки заболевают COVID-19? Отвечу: это абсолютно нормальная история. Наличие антител не обеспечивает 100 % защиты от заражения. Более того, противовирусная защита во многом обеспечивается клеточным иммунитетом, определение которого представляет существенную проблему.



Еще нужно отметить, что антитела, появившиеся в результате перенесенного заболевания и после вакцинирования, разные. После контакта с вирусом образуется множество разных антител ко всем белкам вируса. Такая же ситуация происходит при использовании цельно-вирионных вакцин, например, «Ковивак». А при вакцинировании векторными вакцинами, такими, как «Спутник», «АстраЗенека» или «Джонсон и Джонсон», а также мРНК-вакцинами, такими, как «Пфайзер» или «Модерна», образуются антитела только к S-белку коронавируса. Важно помнить: как после болезни, так и после вакцинации все равно нужно соблюдать санитарные меры предосторожности — носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию.

Еще спрашивают: когда антитела перестают работать? Мой ответ: никогда, даже если их уровень в крови очень низок или не определяется, в организме остаются клетки памяти, специальные лимфоциты, «помнящие» антиген вируса и сразу начинающие быстро делиться и синтезировать антитела к нему. Кстати, антитела, которые выявляются в крови через месяцы и годы после заболевания, конечно же, не те же самые молекулы, которые синтезировались во время или сразу после болезни. Процесс образования антител и их распада происходит непрерывно, как и остальных белков крови. Просто за ненадобностью, то есть при отсутствии заражения, он понемногу замедляется, поэтому и падает их содержание. Организм не может постоянно поддерживать высокое содержание антител ко всем возбудителям, с которыми он сталкивается. Иначе кровь от такого содержания белка была бы не жидкая, а как густое желе. А по опыту с возбудителем атипичной пневмонии 2002—2003 годов, «близким родственником» нынешнего коронавируса, антитела могут определяться в крови переболевших до 15-17 лет.



Мой совет: если вы не болели, можно сразу пойти и привиться; если болели более 6 месяцев назад — усильте свою иммунную защиту, тоже привейтесь; если менее 6 месяцев назад — подождите до 6 месяцев и запишитесь на вакцинацию. Решение о вакцинации, в любом случае, будет принимать врач, который осмотрит и поговорит с вами перед уколом.



С. Мацкеплишвили, член-корреспондент РАН (источник: RG.ru).