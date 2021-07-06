Правительство РФ выделило Чувашии дополнительно 200 млн рублей на национальный дорожный проект

По распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина Чувашия получит дополнительные средства на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» — сообщают в региональном Минтрансе.

Дополнительные 200 млн рублей поступят от федерального центра в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов, благодаря этим федеральным деньгам будут отремонтированы 13 километров региональных дорог.

Так, эти средства направят на ремонт участков автомобильной дороги Аликово – Старые Атаи – «Сура» в Аликовском районе и автодороги Атлашево – «Волга» – Марпосад в Чебоксарском и Мариинско – Посадском районах. Ремонтные работы на этих участках завершат в этом году.

Это не первый дополнительный транш из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Регион уже получил 340 млн рублей, которые направили на приведение в нормативное состояние дорог Чебоксарской агломерации.

Напомним, за последние пять лет в Чувашии отремонтированы более 430 км, реконструированы 6,5 км автодорог, построено 67,5 км сетей наружного освещения. В 2021 году в нормативное состояние будет приведено еще 98 км дорог, построено более 8 км наружного освещения.

Ранее Глава республики Олег Николаев поручил проанализировать состояние запланированного на 2021 год строительства и ремонта дорог в республике и полностью освоить выделенные средства в рамках установленных сроков, а также проработать вопрос содержания как самих дорог, так и прилегающих к ним территорий.

чувашинформ.рф