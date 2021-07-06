06 Июл

Правительство РФ выделило Чувашии дополнительно 200 млн рублей на национальный дорожный проект

По распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина Чувашия получит дополнительные средства на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» — сообщают в региональном Минтрансе.

Дополнительные 200 млн рублей поступят от федерального центра в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов, благодаря этим федеральным деньгам будут отремонтированы 13 километров региональных дорог.

Так, эти средства направят на ремонт участков автомобильной дороги Аликово – Старые Атаи – «Сура» в Аликовском районе и автодороги Атлашево – «Волга» – Марпосад в Чебоксарском и Мариинско – Посадском районах. Ремонтные работы на этих участках завершат в этом году.

Это не первый дополнительный транш из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Регион уже получил 340 млн рублей, которые направили на приведение в нормативное состояние дорог Чебоксарской агломерации.

Напомним, за последние пять лет в Чувашии отремонтированы более 430 км, реконструированы 6,5 км автодорог, построено 67,5 км сетей наружного освещения. В 2021 году в нормативное состояние будет приведено еще 98 км дорог, построено более 8 км наружного освещения.

Ранее Глава республики Олег Николаев поручил проанализировать состояние запланированного на 2021 год строительства и ремонта дорог в республике и полностью освоить выделенные средства в рамках установленных сроков, а также проработать вопрос содержания как самих дорог, так и прилегающих к ним территорий.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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