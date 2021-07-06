На темпы заготовки кормов существенное влияние оказали погодные условия

В сельхозорганизациях и крупных К(Ф)Х скошено 79,9 тыс. га многолетних трав, или 85,2% к укосной площади (в 2020 г. – 73,0 тыс. га, или 73,8%).

Заготовка сена и сенажа ведется во всех муниципальных районах. Сена заготовлено 62,8 тыс. тонн, или 63,3% от плана (в 2020 году – 73,6 тыс. тонн, или 77,5%). В Козловском, Порецком и Шумерлинском районах выполнен план заготовки.

Сенажа заготовлено 134,6 тыс. тонн, или 47,6% от плана (в 2020 году – 166,8 тыс. тонн, или 61,6%). В Аликовском, Красноармейском, Красночетайском, Цивильском, Чебоксарском и Ядринском районах сена заготовлено более 60% от плана.

Заготовка силоса ведется в 4 районах республики, заготовлено 4,5 тыс. тонн, или 1,3% от плана (в 2020 году – 9,6 тыс. тонн, или 2,9%).

В целом по республике на 1 условную голову крупного рогатого скота (без свиней и птицы) заготовлено 10 ц к. ед.

На темп заготовки кормов существенное влияние оказали погодные условия. По данным Чувашского ЦГМС, в республике отмечались опасные явления — аномально жаркая погода, сильная жара. Метеостанцией Канаш отмечалось опасное агрометерологическое явление (ОАЯ) «почвенная засуха», метеостанцией Алатырь отмечалось опасное агрометерологическое явление (ОАЯ) «суховей».

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики