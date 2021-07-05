Эксперты рассказали, почему важно регулировать рекомендательные сервисы



В Госдуме РФ поддержали предложение отрегулировать работу рекомендательных сервисов. Подобные сервисы используют социальные сети, онлайн-кинотеатры и онлайн-ритейлеры для предложения контента или товаров и услуг по интересам конкретного пользователя.



Алгоритмы рекомендаций позволяют искусственно создавать аномальный интерес к товарам и «погружают человека в информационную оболочку в соответствии с его убеждениями», считает глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России по регулированию рекомендательных сервисов Александр Журавлев.



«Большая часть сервисов, а это почти 90%, которыми мы пользуемся практически ежедневно, так или иначе используют рекомендательные механики. Понятно, что их алгоритмы часто являются основой их бизнеса, которые позволяют вовлекать пользователей, чтоб они проводили там больше времени, чтоб они получал более релевантные запросы», — поясняет руководитель агентства системного интернет-маркетинга в Чувашии Павел Тарелкин.



Пользователи должны иметь возможность самостоятельно отключать рекомендательные алгоритмы, сохраняя доступность самого сервиса, считают эксперты комиссии. Необходим, по их мнению, и контроль за использованием рекомендательных алгоритмов для продвижения противоправного контента.