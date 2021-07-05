О поддержке детей из многодетных и малоимущих семей в обеспечении горячим питанием

Наталья Николаева, председатель Шумерлинского районного отделения Союза женщин Чувашии:

Наше государство в поддержку семьи и детства принимает самые конкретные и действенные меры. Буквально в прошлом году образовательные учреждения, исполняя решение Президента страны В.В. Путина, начали обеспечивать бесплатным горячим питанием младшеклассников.

То, что с 1 сентября учащихся 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей в школах будут кормить бесплатно, станет большим подспорьем для этих семей. Бесплатное питание льготной категории школьников осуществляется и в настоящее время и зависит от наличия средств в муниципальном бюджете. В новом учебном году вопросы финансирования питания детей из многодетных и малообеспеченных семей возьмет на себя республика.

Приятно отметить, что Глава Чуваши Олег Николаев конкретными делами и решениями поздравит жителей республики с Днём семьи, любви и верности. Это прекрасный подарок!