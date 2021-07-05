Чувашия отметила 101-ю годовщину со дня обретения автономии. День Республики прокатился по городам и весям искрящим фестивальным действом – в рамках праздника традиционно проводится масса концертов, выставок и прочих мероприятий различного уровня. Это одно из важнейших культурных явлений года и повод задуматься, что же такое современная культура и каков вектор культурного развития Чувашии сегодня, что нас ждет в ближайшем будущем?

За ответом на этот вопрос мы обратились к вице-премьеру Чувашии Алле Салаевой, которая в правительстве региона курирует социальный блок.

Задача — создание условий для комфортного развития культуры

От уровня культуры, как каждого человека, так и общества в целом, в существенной степени зависит успешная реализация социальных проектов, внедрение разнообразных инновационных практик и, соответственно, повышение качества жизни людей. Правительство Чувашии полностью осознает важность роли культуры в современном обществе и считает её одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития республики.

Перед органами государственной власти стоит вполне определенная задача – сохранение исторического наследия чувашского народа и поддержка национальной культуры, укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ для жителей Чувашии и развитие духовных интересов личности. Предпочтение отдается комплексному подходу, мы стараемся охватить все аспекты, включая театры, дома культуры, детские школы искусств, дополнительное образование, воспитание, качество и доступность библиотек и многое другое, — отметила Алла Салаева.

Вице-премьер напомнила слова Президента России Владимира Путина о том, что государство не должно влиять на сферу культуры посредством заказов, со стороны государства нужна только поддержка.

Перед органами государственной власти стоит вполне определенная задача – сохранение исторического наследия чувашского народа и поддержка национальной культуры, укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ для жителей Чувашии и развитие духовных интересов личности. Предпочтение отдается комплексному подходу, мы стараемся охватить все аспекты, включая театры, дома культуры, детские школы искусств, дополнительное образование, воспитание, качество и доступность библиотек и многое другое, — отметила Алла Салаева. Вице-премьер напомнила слова Президента России Владимира Путина о том, что государство не должно влиять на сферу культуры посредством заказов, со стороны государства нужна только поддержка. С Владимиром Владимировичем сложно не согласиться – еще никому и нигде не удавалось действенно руководить отраслью культуры директивными методами. Поэтому мы усиленно развиваем инфраструктуру, ставя во главу угла создание условий для комфортного развития культуры в целом. Главное – помочь людям проявлять инициативу, дать возможность реализовать свои идеи. О чем говорил и Глава Чувашии Олег Николаев, подчеркивая, что присущие нашему народу трудолюбие и приверженность традициям позволяют жителям Чувашии не только сохранять уникальную культуру, но и развивать в республике совершенно новые направления, — пояснила вице-премьер.



Сохранение родного языка – важнейшая задача



Государственная поддержка родного языка была и будет одним из важнейших компонентов развития национальной культуры в республике. В этом направлении правительством региона ведется активная работа, реализуются практические меры, связанные с комплексной поддержкой чувашского языка.

Только культурно-массовых мероприятий на чувашском языке в республике ежегодно проводится свыше 40 тысяч. Причем речь идет не о самодеятельных концертах, чувашский язык завоевывает большую сцену: в Чувашском драматическом театре ежегодно ставят по несколько премьер чувашских драматургов, театр оперы и балета в своем активном репертуаре имеет национальные оперы «Шывармань», «Нарспи», балеты «Сарпиге», «Атилла. Рождение легенды», «Дорога лебедей».

На чувашском языке в республике сегодня выходят 27 государственных газет и журналов, вещают уже три теле- и радиоканала. Государство поддерживает издание литературы на чувашском языке, в том числе закупая её для комплектования библиотек. На эти цели предусмотрены целевые средства в республиканском бюджете. К примеру, до конца этого года, по словам министра культуры Светланы Каликовой, в школы и библиотеки республики поступит порядка 30 тысяч экземпляров литературы на чувашском языке.

Модельные библиотеки выходят на новый уровень

Раз уж мы вспомнили про библиотеки, нельзя не упомянуть, что Чувашская Республика принимает самое деятельное участие в создании модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», — напомнила Алла Салаева. — Книга, как и прежде, остается величайшим инструментом обмена информацией, но современное общество активно использует и другие источники. Безусловно, мы не можем не учитывать этот факт в нашей практической деятельности. В рамках проекта «Культурная среда» проводится модернизация библиотек, предполагающая возможность доступа читателей к любой информации в электронном виде и использование библиотек в качестве общественных площадок для общения, самореализации, просвещения, встреч.

Пока открыты четыре библиотеки нового поколения в селе Кшауши Чебоксарского района, Большом Сундыре Моргаушского района, в Мариинском Посаде и в селе Торханы Шумерлинского района. Также кардинально изменилась чебоксарская библиотека имени Валентины Чаплиной — здесь тоже оборудовали мультимедийные залы, коворкинг-зоны. В этом году будут открыты еще две модельные библиотеки — в поселке Ибреси и селе Атлашево Чебоксарского района.

Современные библиотеки уже трудно назвать просто библиотеками. Это настоящие культурно-образовательные центры для обучения, работы и отдыха. На базе 125 сельских библиотек открыты окна многофункциональных центров для предоставления государственных и муниципальных услуг, а свыше 14 тысяч человек в прошлом году повысили в библиотеках финансовую и компьютерную грамотность. Сегодня библиотеки, особенно на селе, помогают воспитывать грамотную и активную молодежь и обеспечивать высокий уровень информационной культуры населения.

Как побывать на концерте в Большом театре, не выезжая из Алатыря



Чувашия находится в тренде общего процесса цифровизации российской культуры. Прошлый год стал по‑настоящему прорывным в этой области. В республике, как и во всей стране, активно развиваются электронные библиотеки, идет процесс оцифровки книг. Экспозиции музеев оснащаются мультимедиагидами, становятся востребованными виртуальные концертные залы.

В рамках программы «Цифровая культура» ведется работа по созданию виртуальных концертных залов. За прошлый год такие залы открылись в 44 регионах страны, в том числе в Чувашии – в Алатыре и Козловке. Благодаря им выступления известных коллективов и солистов стали доступными даже в самых отдаленных городах России, — рассказала Алла Салаева.



Дать детям возможность раскрыть свой потенциал



Особое место в системе российского образования занимают детские школы искусств. Это одновременно первая ступень профессионального образования в сфере искусства, и образовательное учреждение, деятельность которого направлена на развитие творческих способностей детей и общей духовной культуры. В Чувашии 31 детская школа искусств, 9 детских музыкальных школ, 4 детские художественные школы. Здесь обучаются порядка 19 тысяч человек.

Алла Салаева особо отметила, что за последние два года впервые за несколько десятилетий из бюджета Чувашской Республики на укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств, проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов и оборудования было выделено почти 350 млн рублей. Благодаря этим мерам было отремонтировано 29 школ из 44 имеющихся в республике. В плане на этот год ещё 6 школ. В текущем году почти половина детских школ искусств в Чувашии получит наборы новых дорогостоящих инструментов. И все это ради того, чтобы дети Чувашии могли успешно раскрыть свой творческий потенциал.

Новая жизнь сельских Домов культуры



В настоящее время сеть культурно-досуговых учреждений республики насчитывает 678 единиц. Подавляющее большинство — в сельской местности (656). Собственно, эти ДК и клубы и есть те самые «очаги культуры» на селе. Именно в них живет подлинная народная культура, работает более трех с половиной тысяч клубных формирований самодеятельного народного творчества по разным направлениям (вокальные, хореографические, инструментальные, театральные, фольклорные, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и др.).

Сцены домов культуры пустуют редко — проходят концерты, спектакли, фестивали. Каждый год для жителей сёл специалисты учреждений культуры проводят свыше 50 тысяч мероприятий, — рассказала вице-премьер. — Разумеется, сохранению и развитию сети культурно-досуговых учреждений мы уделяем самое серьезное внимание. В прошлом году отремонтировано 230 клубов и для 90 закуплено новое оборудование. В ряде муниципалитетов, где домов культуры нет либо их реконструкция нецелесообразна, строим новые. В целом, до 2025 года планируется построить 25 новых домов культуры.

«Перле» («Вместе»)

Алла Салаева подчеркнула значимость тесного взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и инициативных граждан в развитии республики в сфере культуры.

Алла Салаева подчеркнула значимость тесного взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и инициативных граждан в развитии республики в сфере культуры. Важно, чтобы мы одинаково понимали, какие задачи стоят перед нами, и работали над ними вместе, сообща, — сказала она. — Максимальный эффект в реализации проектов культурной направленности может быть достигнут только в результате совместной работы представителей всех уровней власти с учетом мнения жителей и при их активном участии.

В республике ежегодно проводится свыше 40 тысяч культурно-массовых мероприятий на чувашском языке.

До конца 2021 года в библиотеки поступит более 30 тысяч экземпляров литературы на чувашском языке.

За последние два года на укрепление материально-технической базы детских школ искусств выделено почти 350 млн рублей. Отремонтировано 29 школ из 44 имеющихся в республике.

До 2025 года в Чувашии планируется построить 25 новых Домов культуры.