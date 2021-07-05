Чувашия отметила 101-ю годовщину со дня обретения автономии. День Республики прокатился по городам и весям искрящим фестивальным действом – в рамках праздника традиционно проводится масса концертов, выставок и прочих мероприятий различного уровня. Это одно из важнейших культурных явлений года и повод задуматься, что же такое современная культура и каков вектор культурного развития Чувашии сегодня, что нас ждет в ближайшем будущем?
За ответом на этот вопрос мы обратились к вице-премьеру Чувашии Алле Салаевой, которая в правительстве региона курирует социальный блок.
Задача — создание условий для комфортного развития культуры
- От уровня культуры, как каждого человека, так и общества в целом, в существенной степени зависит успешная реализация социальных проектов, внедрение разнообразных инновационных практик и, соответственно, повышение качества жизни людей. Правительство Чувашии полностью осознает важность роли культуры в современном обществе и считает её одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития республики.
Перед органами государственной власти стоит вполне определенная задача – сохранение исторического наследия чувашского народа и поддержка национальной культуры, укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ для жителей Чувашии и развитие духовных интересов личности. Предпочтение отдается комплексному подходу, мы стараемся охватить все аспекты, включая театры, дома культуры, детские школы искусств, дополнительное образование, воспитание, качество и доступность библиотек и многое другое, — отметила Алла Салаева.
Вице-премьер напомнила слова Президента России Владимира Путина о том, что государство не должно влиять на сферу культуры посредством заказов, со стороны государства нужна только поддержка.
- С Владимиром Владимировичем сложно не согласиться – еще никому и нигде не удавалось действенно руководить отраслью культуры директивными методами. Поэтому мы усиленно развиваем инфраструктуру, ставя во главу угла создание условий для комфортного развития культуры в целом. Главное – помочь людям проявлять инициативу, дать возможность реализовать свои идеи. О чем говорил и Глава Чувашии Олег Николаев, подчеркивая, что присущие нашему народу трудолюбие и приверженность традициям позволяют жителям Чувашии не только сохранять уникальную культуру, но и развивать в республике совершенно новые направления, — пояснила вице-премьер.
Сохранение родного языка – важнейшая задача
Государственная поддержка родного языка была и будет одним из важнейших компонентов развития национальной культуры в республике. В этом направлении правительством региона ведется активная работа, реализуются практические меры, связанные с комплексной поддержкой чувашского языка.
Только культурно-массовых мероприятий на чувашском языке в республике ежегодно проводится свыше 40 тысяч. Причем речь идет не о самодеятельных концертах, чувашский язык завоевывает большую сцену: в Чувашском драматическом театре ежегодно ставят по несколько премьер чувашских драматургов, театр оперы и балета в своем активном репертуаре имеет национальные оперы «Шывармань», «Нарспи», балеты «Сарпиге», «Атилла. Рождение легенды», «Дорога лебедей».
На чувашском языке в республике сегодня выходят 27 государственных газет и журналов, вещают уже три теле- и радиоканала. Государство поддерживает издание литературы на чувашском языке, в том числе закупая её для комплектования библиотек. На эти цели предусмотрены целевые средства в республиканском бюджете. К примеру, до конца этого года, по словам министра культуры Светланы Каликовой, в школы и библиотеки республики поступит порядка 30 тысяч экземпляров литературы на чувашском языке.
Модельные библиотеки выходят на новый уровень
- Раз уж мы вспомнили про библиотеки, нельзя не упомянуть, что Чувашская Республика принимает самое деятельное участие в создании модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», — напомнила Алла Салаева. — Книга, как и прежде, остается величайшим инструментом обмена информацией, но современное общество активно использует и другие источники. Безусловно, мы не можем не учитывать этот факт в нашей практической деятельности. В рамках проекта «Культурная среда» проводится модернизация библиотек, предполагающая возможность доступа читателей к любой информации в электронном виде и использование библиотек в качестве общественных площадок для общения, самореализации, просвещения, встреч.
Пока открыты четыре библиотеки нового поколения в селе Кшауши Чебоксарского района, Большом Сундыре Моргаушского района, в Мариинском Посаде и в селе Торханы Шумерлинского района. Также кардинально изменилась чебоксарская библиотека имени Валентины Чаплиной — здесь тоже оборудовали мультимедийные залы, коворкинг-зоны. В этом году будут открыты еще две модельные библиотеки — в поселке Ибреси и селе Атлашево Чебоксарского района.
Современные библиотеки уже трудно назвать просто библиотеками. Это настоящие культурно-образовательные центры для обучения, работы и отдыха. На базе 125 сельских библиотек открыты окна многофункциональных центров для предоставления государственных и муниципальных услуг, а свыше 14 тысяч человек в прошлом году повысили в библиотеках финансовую и компьютерную грамотность. Сегодня библиотеки, особенно на селе, помогают воспитывать грамотную и активную молодежь и обеспечивать высокий уровень информационной культуры населения.
Как побывать на концерте в Большом театре, не выезжая из Алатыря
Чувашия находится в тренде общего процесса цифровизации российской культуры. Прошлый год стал по‑настоящему прорывным в этой области. В республике, как и во всей стране, активно развиваются электронные библиотеки, идет процесс оцифровки книг. Экспозиции музеев оснащаются мультимедиагидами, становятся востребованными виртуальные концертные залы.
- В рамках программы «Цифровая культура» ведется работа по созданию виртуальных концертных залов. За прошлый год такие залы открылись в 44 регионах страны, в том числе в Чувашии – в Алатыре и Козловке. Благодаря им выступления известных коллективов и солистов стали доступными даже в самых отдаленных городах России, — рассказала Алла Салаева.
Дать детям возможность раскрыть свой потенциал
Особое место в системе российского образования занимают детские школы искусств. Это одновременно первая ступень профессионального образования в сфере искусства, и образовательное учреждение, деятельность которого направлена на развитие творческих способностей детей и общей духовной культуры. В Чувашии 31 детская школа искусств, 9 детских музыкальных школ, 4 детские художественные школы. Здесь обучаются порядка 19 тысяч человек.
Алла Салаева особо отметила, что за последние два года впервые за несколько десятилетий из бюджета Чувашской Республики на укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств, проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов и оборудования было выделено почти 350 млн рублей. Благодаря этим мерам было отремонтировано 29 школ из 44 имеющихся в республике. В плане на этот год ещё 6 школ. В текущем году почти половина детских школ искусств в Чувашии получит наборы новых дорогостоящих инструментов. И все это ради того, чтобы дети Чувашии могли успешно раскрыть свой творческий потенциал.
Новая жизнь сельских Домов культуры
В настоящее время сеть культурно-досуговых учреждений республики насчитывает 678 единиц. Подавляющее большинство — в сельской местности (656). Собственно, эти ДК и клубы и есть те самые «очаги культуры» на селе. Именно в них живет подлинная народная культура, работает более трех с половиной тысяч клубных формирований самодеятельного народного творчества по разным направлениям (вокальные, хореографические, инструментальные, театральные, фольклорные, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и др.).
- Сцены домов культуры пустуют редко — проходят концерты, спектакли, фестивали. Каждый год для жителей сёл специалисты учреждений культуры проводят свыше 50 тысяч мероприятий, — рассказала вице-премьер. — Разумеется, сохранению и развитию сети культурно-досуговых учреждений мы уделяем самое серьезное внимание. В прошлом году отремонтировано 230 клубов и для 90 закуплено новое оборудование. В ряде муниципалитетов, где домов культуры нет либо их реконструкция нецелесообразна, строим новые. В целом, до 2025 года планируется построить 25 новых домов культуры.
«Перле» («Вместе»)
Алла Салаева подчеркнула значимость тесного взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и инициативных граждан в развитии республики в сфере культуры.
- Важно, чтобы мы одинаково понимали, какие задачи стоят перед нами, и работали над ними вместе, сообща, — сказала она. — Максимальный эффект в реализации проектов культурной направленности может быть достигнут только в результате совместной работы представителей всех уровней власти с учетом мнения жителей и при их активном участии.
В республике ежегодно проводится свыше 40 тысяч культурно-массовых мероприятий на чувашском языке.
До конца 2021 года в библиотеки поступит более 30 тысяч экземпляров литературы на чувашском языке.
За последние два года на укрепление материально-технической базы детских школ искусств выделено почти 350 млн рублей. Отремонтировано 29 школ из 44 имеющихся в республике.
До 2025 года в Чувашии планируется построить 25 новых Домов культуры.
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