Жители Чувашии стали чаще обращаться к органам власти через «Госуслуги»

Специалисты зафиксировали девятикратный рост обращений через портал. Об этом сообщают в Центре управления регионом Чувашской Республики.

Если в начале года через «Госуслуги» поступало порядка 10 обращений в сутки, то сейчас в среднем около 90.

«Рост популярности этого сервиса обратной связи, в частности, стимулировала электронная запись на вакцинацию от COVID-19», — сообщает координатор проектов Центра управления регионом Чувашской Республики Антон Грабко.

Всего в июне через «Госуслуги» жители направили 2775 обращений в органы власти. Львиная доля — 1942 — касалась вакцинации от коронавируса. Также людей волновали состояние дорог, общественных пространств и вопросы начисления пособий на детей от 3 до 7 лет.