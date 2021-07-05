Глава Чувашии анонсировал поддержку детей из многодетных и малоимущих семей в обеспечении горячим питанием

Глава Чувашской Республики Олег Николаев:

Мы принимаем принципиальное решение, что с 1 сентября этого года мы будем обеспечивать примерно 11 800 детей, которые относятся к категории «дети из многодетных, малообеспеченных семей», по единому стандарту и по единому меню, как это и должно быть. На эти цели мы выделим на этот год необходимые средства, чтобы в этом году было 100%-ное финансирование.

На следующий год, естественно, этот вопрос будет организован на принципах софинансирования. Эти принципы Министерство финансов отработает и доведет. Но, естественно, основная нагрузка ляжет на республиканский бюджет. При этом главная цель у нас – поддержать детей и семьи. А наша задача с вами – организовать полноценное горячее питание.

Мы сейчас ка раз готовим указ о поддержке семей, который будет подписан в День семьи, любви и верности. Прошу эту норму включить в этот указ и до 1 сентября отработать всю нормативную базу, порядок и организовать процесс таким образом, чтобы дети были обеспечены полноценным горячим питанием, исходя из стандартов – «завтрак» и «обед».

По информации заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой, на территории республики насчитывается 11 800 детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые учатся в 5-11 классах в общеобразовательных учреждениях. Финансирование расходов на питание школьников из малоимущих и многодетных семей на сегодняшний день осуществляется исключительно за счет средств муниципальных бюджетов.

«Средняя стоимость питания в день – 81,55 рублей. Потребность в том, чтобы установить единый подход на 2021 год – 75 млн рублей, на 2022 год – ориентировочно 169 млн рублей. Сегодня эти полномочия финансируются из бюджетов муниципалитетов. Бюджеты у всех муниципалитетов разные, соответственно, и финансирование разное», – отметила вице-премьер.

Напомним, согласно решению Президента России Владимира Путина в прошлом году в Чувашии бесплатным горячим питанием были обеспечены все ученики начальных классов. Кроме того, во исполнение поручения Главы Чувашии Олега Николаева во всех пищеблоках школ и детских садах республики обновлено оборудование, на эти цели было направлено более 350 млн рублей.