В России создали единый волонтерский штаб

В него вошли активисты ОНФ, движений «Мы вместе», «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» и др.

Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. Он будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.



«Сегодня мы вынуждены объявить новый набор волонтеров, так как помощи много не бывает, мы все это понимаем. Сейчас особенно важна работа тех из них, кто работал в первую и вторую волну пандемии, кто помогает и понимает всю сложность данной ситуации. Наши опытные активисты сейчас отказываются от отпусков, поездок, чтобы подготовить новоиспеченных волонтеров», — рассказала руководитель движения «Волонтеры-медики» Ольга Кобелева.



За создание единого волонтерского центра и «Волонтеры Победы». По словам руководителя движения Ольги Амельченковой, сейчас необходимо не только определить ключевые направления помощи, но и максимально упростить доступ людей к ней.



Помощь окажут и активисты «Российских студенческих отрядов», сообщила комиссар Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации Мария Корнилова. По ее словам, к работе подключатся добровольцы, которые заняты в трудовых проектах организации в регионах. Кроме того, создание единого волонтерского штаба поддержали активисты движения «Мы вместе», Ассоциации волонтёрских центров и других общественных организаций.

Идею создания единого центра помощи поддержали и в Чувашии.



Д. Фёдорова.