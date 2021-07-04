Рак на ранней стадии излечим

О ранних признаках развития рака и способах их профилактики, а также о том, какие обследования необходимо проходить для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, рассказывает главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Чувашии Игорь Долгов.

Рак — вторая по частоте причина смертности в России и у нас в республике после сердечно-сосудистых заболеваний. Какова ситуация с онкологическими заболеваниями на сегодняшний день в Чувашии по сравнению с РФ и ПФО?

Онкологические заболевания в структуре смертности населения республики занимают третье место, уступая лишь заболеваниям сердечно-сосудистой системы и гибели от внешних причин. Кроме того, заболеваемость злокачественными новообразованиями из года в год растет. Отмечу, что эта тенденция характерна не только для нашей республики, но и для России в целом.

Заболеваемость онкологией ежегодно увеличивается во всем мире. Тем не менее, уровень заболеваемости опухолями в Чувашии ниже, чем в среднем по России и по регионам Приволжского федерального округа. В Чувашии на учете у онкологов стоят 29247 пациентов.

Наиболее распространенными формами злокачественных новообразований остаются опухоли легкого, желудка, прямой и толстой кишки, рак молочной железы, новообразования кожи.

Заболеваемость онкологией ежегодно увеличивается во всем мире. Тем не менее, уровень заболеваемости опухолями в Чувашии ниже, чем в среднем по России и по регионам Приволжского федерального округа. В Чувашии на учете у онкологов стоят 29247 пациентов. Наиболее распространенными формами злокачественных новообразований остаются опухоли легкого, желудка, прямой и толстой кишки, рак молочной железы, новообразования кожи. Что способствует появлению рака? Каковы причины возникновения онкологических заболеваний?

Состояние здоровья человека зависит от множества факторов. Наследственная предрасположенность, состояние окружающей среды, вредные привычки, особенности питания, неправильный образ жизни – все это может способствовать развитию опухоли.

Вредные привычки создают людям много печальных последствий. Курение может явиться причиной развития рака легкого, полости рта и глотки, гортани, пищевода, поджелудочной железы, желудка и многих других. На сегодняшний день доказано, что и пассивное курение может явиться причиной рака легкого. Злоупотребление алкоголем вызывает рак полости рта и глотки, гортани, пищевода, желудка, толстой кишки, печени, молочной железы.

Инфекционные агенты, такие, как вирус папилломы человека, могут вызывать рак шейки матки, анального канала, ротоглотки, вирусы гепатита В и С – злокачественные опухоли печени. Избыточный вес и недостаток физической активности способствуют развитию рака толстой кишки, молочной железы, матки.

Неправильное питание провоцирует опухоли пищевода, желудка, толстой кишки, поджелудочной железы. Опасно и избыточное воздействие ультрафиолетового излучения – оно может привести к раку кожи.

Вредные привычки создают людям много печальных последствий. Курение может явиться причиной развития рака легкого, полости рта и глотки, гортани, пищевода, поджелудочной железы, желудка и многих других. На сегодняшний день доказано, что и пассивное курение может явиться причиной рака легкого. Злоупотребление алкоголем вызывает рак полости рта и глотки, гортани, пищевода, желудка, толстой кишки, печени, молочной железы. Инфекционные агенты, такие, как вирус папилломы человека, могут вызывать рак шейки матки, анального канала, ротоглотки, вирусы гепатита В и С – злокачественные опухоли печени. Избыточный вес и недостаток физической активности способствуют развитию рака толстой кишки, молочной железы, матки. Неправильное питание провоцирует опухоли пищевода, желудка, толстой кишки, поджелудочной железы. Опасно и избыточное воздействие ультрафиолетового излучения – оно может привести к раку кожи. Как выявить раковые заболевания на начальной стадии? Существуют ли симптомы, на которые нужно обратить внимание?

Вначале онкологические заболевания никак себя не проявляют. Первые симптомы рака остаются незамеченными человеком, поскольку маскируются под признаки общего нездоровья. Именно поэтому очень важное значение имеет ранняя диагностика. Любой взрослый человек должен регулярно проходить профилактическое обследование, диспансеризацию и посещать врача.

Вы отметили, что регулярные обследования позволяют выявить заболевание на начальной стадии. А скажите, пожалуйста, какие обследования необходимо проходить, чтобы вовремя обнаружить рак, с какого возраста и как часто?

Если выявить новообразование на первой-второй стадии, то вылечить его можно примерно в 95 % случаев.

Женщины после 18 лет должны регулярно проходить обследование шейки матки, а после 40 лет — молочной железы. Мужчины должны обследоваться у уролога на рак простаты. Очень важным показателем может стать скрытая кровь в кале. Женщинам и мужчинам после 45 лет мы рекомендуем сдавать анализ кала на скрытую кровь для обнаружения рака кишечника.

Для выявления рака легких на ранней стадии флюорографии, к сожалению, недостаточно, поэтому мы рекомендуем проходить КТ и бронхоскопию. Рак легкого человек может заподозрить у себя только на поздней стадии болезни или когда поражен бронх и появляется кашель, кровохаркание. До этого он протекает совершенно бессимптомно.

Рак кожи — также достаточно распространенное новообразование. К сожалению, он не очень беспокоит в начале заболевания.

Повторюсь, женщинам до 40 лет регулярно нужно делать УЗИ молочных желез, а после 40 лет — маммографию.

Женщины после 18 лет должны регулярно проходить обследование шейки матки, а после 40 лет — молочной железы. Мужчины должны обследоваться у уролога на рак простаты. Очень важным показателем может стать скрытая кровь в кале. Женщинам и мужчинам после 45 лет мы рекомендуем сдавать анализ кала на скрытую кровь для обнаружения рака кишечника. Для выявления рака легких на ранней стадии флюорографии, к сожалению, недостаточно, поэтому мы рекомендуем проходить КТ и бронхоскопию. Рак легкого человек может заподозрить у себя только на поздней стадии болезни или когда поражен бронх и появляется кашель, кровохаркание. До этого он протекает совершенно бессимптомно. Рак кожи — также достаточно распространенное новообразование. К сожалению, он не очень беспокоит в начале заболевания. Повторюсь, женщинам до 40 лет регулярно нужно делать УЗИ молочных желез, а после 40 лет — маммографию. Какие новые возможности лечения и диагностики онкологических заболеваний появились у нас в республике в последние годы?

В 2019 году онкодиспансер включился в реализацию мероприятий национального проекта «Здравоохранение». Оборудование, которое поступило в рамках нацпроекта, значительно расширило спектр применяемых технологий, повысило качество диагностики онкологических заболеваний.

В 2019 году в поликлинике установлены компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Новое оборудование имеет высокие технические характеристики, в том числе для выявления на начальных стадиях онкологических заболеваний, своевременного и точного установления диагноза. Магнитно-резонансный томограф обладает высокой мощностью 3 тесла. Это пока единственный аппарат с такими техническими характеристиками в Чувашии.

В отделении внутрипросветной эндоскопической диагностики установлены два универсальных видеоэндоскопических комплекса с шестью эндоскопами последнего поколения для исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Превосходное качество изображения способствует максимально точной диагностике. Благодаря современному оборудованию врачи начали широко развивать малоинвазивные хирургические операции при ранних формах рака желудка и толстой кишки.

В 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется поступление 10 единиц оборудования, в том числе 7 единиц эндоскопического оборудования.

Онкологическая помощь, которая сегодня оказывается в диспансере, соответствует современным мировым тенденциям. В повседневную практику внедрены высокотехнологичные операции при опухолях различных локализаций, увеличилось число малоинвазивных оперативных вмешательств, сложных эндоскопических и лапароскопических операций на всех органах. Это стало возможным, в том числе, благодаря новому оборудованию. В операционном блоке установлены 7 видеоэндоскопических комплексов с современной системой визуализации ультравысокого разрешения для проведения операций.

С началом реализации национального проекта «Здравоохранение» произошло увеличение финансовых затрат на приобретение лекарств. Врачам доступно абсолютное большинство препаратов, которые используются в мире для лечения онкозаболеваний.

В 2019 году в поликлинике установлены компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Новое оборудование имеет высокие технические характеристики, в том числе для выявления на начальных стадиях онкологических заболеваний, своевременного и точного установления диагноза. Магнитно-резонансный томограф обладает высокой мощностью 3 тесла. Это пока единственный аппарат с такими техническими характеристиками в Чувашии. В отделении внутрипросветной эндоскопической диагностики установлены два универсальных видеоэндоскопических комплекса с шестью эндоскопами последнего поколения для исследования верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Превосходное качество изображения способствует максимально точной диагностике. Благодаря современному оборудованию врачи начали широко развивать малоинвазивные хирургические операции при ранних формах рака желудка и толстой кишки. В 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется поступление 10 единиц оборудования, в том числе 7 единиц эндоскопического оборудования. Онкологическая помощь, которая сегодня оказывается в диспансере, соответствует современным мировым тенденциям. В повседневную практику внедрены высокотехнологичные операции при опухолях различных локализаций, увеличилось число малоинвазивных оперативных вмешательств, сложных эндоскопических и лапароскопических операций на всех органах. Это стало возможным, в том числе, благодаря новому оборудованию. В операционном блоке установлены 7 видеоэндоскопических комплексов с современной системой визуализации ультравысокого разрешения для проведения операций. С началом реализации национального проекта «Здравоохранение» произошло увеличение финансовых затрат на приобретение лекарств. Врачам доступно абсолютное большинство препаратов, которые используются в мире для лечения онкозаболеваний. Что нужно делать в целях профилактики? Есть ли какие-то общие правила, соблюдение которых поможет снизить риск развития злокачественных новообразований?

Главное правило – вести здоровый образ жизни. Второе правило – внимательное отношение к себе, знание первых признаков заболеваний. Третье – не пренебрегать бесплатно предоставленными государством обследованиями, то есть программой диспансеризации. Отказы от необходимых обследований считаю совершенно недопустимыми.

Но главное — если вы что-то заподозрили у себя, не занимайтесь самолечением, а идите к участковому врачу.