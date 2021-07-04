Нельзя допустить, чтобы забылись имена!

Когда писал это письмо-обращение, подложил под тонкий белый лист край газеты «Вперёд» от 11 июня 2021 года. На меня со страницы испытующе глядел первый председатель колхоза Никифор Тихонович Ежов…

Прочитав залпом все три воспоминания о нем жителей Дубовки, захотелось подробнее узнать об этом замечательном человеке – так восхитили меня высказывания жителей! Спасибо газете за эту статью, да еще недавно была статья про шумерлинцев в годы войны, строивших самолеты.



Позже в своей библиотеке отыскал книгу Я.Н. Волкова «Заслуженные люди Шумерлинского района», но нет там материала про Ежова, к большому сожалению. Яков Николаевич многое отыскал и написал истории земляков уже в преклонном возрасте, летом 2015 года передал мне две толстых папки своих рукописных материалов с наказом, чтобы я сохранил их, продолжил поиски исторических документов, изучал их и публиковал для земляков. Обнаружив досадный пробел в части Никифора Ежова, у меня возникло желание как-то дополнить сведения и, может, даже переиздать сборник с дополнением. За эти годы и в уже опубликованных биографиях произошли большие изменения, стали известны новые подробности, а главное, благодаря поискам краеведов и просто любознательных людей обнаружилось немало доселе «неизвестных героев». Не должны мы допустить того, чтобы забылись их имена, их дела на благо родного края!

Помня напутствие Якова Николаевича и свой давнишний интерес, я решаюсь на более интенсивные поиски и призываю буквально всех и каждого присылать мне найденные новые истории про замечательных шумерлинцев для переиздания либо издания второго тома упомянутой книги. Затраты на издание сборника беру на себя. Надеюсь на сотрудничество с редакцией газеты «Вперёд» и архивами района и города. Давайте вспомним всех активистов прошлой, советской, эпохи, которые, создав могучую страну, заложили фундамент нынешней России. По возможности материалы следует представлять в печатном виде.

Мною создан большой и интересный музей в Чебоксарах под общим названием «Музей СССР» и я готов выезжать на места за материалами, за документами и за экспонатами, в том числе за денежное вознаграждение.



Н. Адёр, предприниматель, автор книг.