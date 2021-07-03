Учитель продолжается в своих учениках

В этом году отметила юбилейную дату жительница села Нижняя Кумашка, замечательная женщина Нина Михайловна Архипова.

Она родилась 26 июня 1946 года в семье педагогов Михаила Филимоновича и Лидии Михайловны Пронихиных. Её родители посвятили себя обучению и воспитанию детей, поистине были учителями с большой буквы. По их стопам пошла и Нина Михайловна.



Михаил Филимонович, уроженец Вурнарского района, работал учителем математики в школах Вурнарского и Канашского районов, был завучем. В 1936 году женился на учительнице начальных классов Лидии Михайловне. Через год главу семьи призвали в ряды Красной Армии, где он и встретил страшную весть о начале Великой Отечественной войны. Солдат прошел боевой путь длиною в четыре года до самого Берлина, вернулся домой в декабре 1945 года. В годы войны Лидия Михайловна работала учительницей в Ходарской школе.



По возвращении главы семьи с фронта Пронихины обосновались в Нижней Кумашке. Душа в душу супруги прожили вместе более 60 лет. Стали уважаемыми жителями деревни, состоялись в профессии. Как отмечает Нина Михайловна, у её отца был дар доходчиво и доступно доносить до учеников сложные математические знания. А к матери, заслуженной учительнице Чувашской АССР, приезжал даже автор чувашского букваря П.Н. Николаев для обмена опытом.



Немудрено, что дочери Пронихиных избрали педагогическую стезю. «Вся наша семья жила школой, а мы буквально росли в ней», — говорит Нина Михайловна. Её старшая сестра Людмила стала учителем русского языка и литературы и всю жизнь проработала в одной из московских школ.

А Нину Михайловну отец видел только в математике, хотя у неё больше душа лежала к гуманитарным наукам. Девушка после окончания школы поступила в ЧГПИ им. И.Я. Яковлева на физико-математический факультет. На последнем курсе она стала Архиповой, родила дочь Лидию. Ответственность за родителей привела молодых в деревню. К сожалению, с мужем у неё не сложилось, и он уехал.



Нина Михайловна чувствовала свое призвание в учительстве. Молодая учительница «в штапельном платьице» была примером, образцом для сельской молодежи. Дети к ней тянулись. А как же иначе – у педагога всегда была улыбка на лице, она старалась понять детей, принимала их такими, какие есть, поддерживала. Ответственного педагога сначала назначили завучем, а в 1979 году – директором школы. Семь лет возглавляла Нина Михайловна Нижнекумашкинскую школу. Приглашали её учить детей математике и после выхода на заслуженный отдых. Н.М. Архипова проработал в школе вплоть до её закрытия. Труд педагога неоднократно отмечен почетными грамотами разного уровня. Нина Михайловна – отличник народного просвещения, ветеран труда.



Привыкшая жить насыщенно, активно, Нина Михайловна и сегодня не остается в стороне от общественной жизни своего поселения. Она является депутатом Собрания депутатов Нижнекумашкинского сельского поселения второй созыв подряд. В новом созыве её избрали председателем. В своем поселении она является и председателем Совета ветеранов.



«На селе без своего хозяйства никуда, — считает Нина Михайловна. — У меня есть козы и куры, ну и кошки. А рукоделие – это что-то особенное. Его считаю настоящей отдушиной». Связанные этой увлеченной женщиной шали в осенние и зимние дни согревают многих ее подруг, знакомых. «Мне приятно делать подарки, приносить людям радость», — говорит рукодельница. Внимательность и доброе отношение к окружающим людям — врожденная черта Нины Михайловны. Своим примером женщина прививает молодым уважение к старости, к прожитым годам. Она стала опорой и поддержкой для престарелых родителей, для бывшей свекрови.

«Не держать зла, не таить обиды ни на кого, не осуждать — вот секрет молодости души», — считает юбилярша. Она любит общаться с внуками, ей не трудно быть на их волне, за сияющими глазами не видно её возраста.

А ещё учительница старается откликнуться на каждое приглашение на встречу с выпускниками. 3 июля – очередная такая встреча. Нина Михайловна не устает восхищаться и гордиться достижениями и жизненными победами своих учеников, без устали может рассказывать об их школьных годах, переживает за каждого, всем искренне желает благополучия. Ведь «учитель продолжается в своих учениках».

Марина Ветликова.